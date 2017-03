publié le 07/03/2017 à 18:37

"La petite chaîne qui monte". C'est ainsi qu'a longtemps été appelée M6 qui, le 1er mars, a soufflé ses trente bougies. Plus si petite que ça aujourd'hui, la sixième chaîne, dirigée par Nicolas de Tavernost, s'est imposée comme une grande chaîne généraliste qui captive aujourd'hui environ 10% d'audience moyenne et qui parvient même, certains soirs, à passer devant ses principales concurrentes, TF1 et France 2.



En trente ans, M6 a marqué le paysage audiovisuel avec des fictions comme Scènes de ménage ou Caméra Café et des émissions alliant information et divertissement comme Capital, E=M6, Zone interdite, Enquête exclusive ou encore Turbo, une des émissions les plus anciennes de la télévision française.



Mais ce qui a fait la force de la chaîne, c'est sa capacité à répondre aux préoccupations quotidiennes de ses téléspectateurs. Des conseils pour éduquer ses enfants (Super Nanny), cuisiner et recevoir (Un dîner presque parfait), à bien choisir ses vêtements (Nouveau look pour une nouvelle vie), à chercher un logement (Recherche appartement ou maison), bien aménager son intérieur et le décorer (D&CO) ou même à le vendre (Maison à vendre)... Bref, M6 a fait de la proximité avec le quotidien des Français sa marque de fabrique et les audiences ont toujours été au rendez-vous.

Des programmes controversés mais à succès

La chaîne a également su innover avec des programmes qui ont essuyé des tempêtes de critiques dès leur lancement. Impossible de ne pas nommer ici l'émission Loft Story qui aura par la suite inspiré bon nombre de producteurs et séduit de nombreuses chaînes, au regard des audiences générées par ce genre de programmes.

Plus récemment, c'est avec l'émission Une ambition intime que la chaîne a fait parler d'elle. Son animatrice, Karine Le Marchand, a été cible de nombreuses critiques, sur fond d'un prétendu mélanges des genres en ne s'intéressant qu'à la personnalité et au vécu des figures de la politique française. Malgré les critiques, l'émission aura été un carton d'audience.