publié le 23/05/2018 à 12:58

La lune de miel n'est pas encore en vue mais les abeilles s’intéressent de près au jeunes mariés. Le prince Harry et son épouse Meghan ont participé mardi 23 mai 2018 à leur premier engagement officiel depuis leur fastueux mariage célébré samedi au château de Windsor. Le duc et la duchesse de Sussex, les titres qui leur ont été conférés par la reine, ont assisté à une garden party donnée dans les jardins du palais de Buckingham dans le cadre des festivités entourant le 70e anniversaire du prince Charles, le 14 novembre prochain.



La garden party était organisée pour célébrer les activités de l'héritier du trône pour des associations caritatives. Des membres des services de secours de Manchester avaient également été conviés, un an jour pour jour après l'attentat suicide perpétré dans une salle de concert de cette ville du nord-ouest de l'Angleterre, qui avait fait 22 morts.

Harry a prononcé un discours pour saluer l'action de son père. "Son enthousiasme et son énergie sont vraiment contagieux", a-t-il déclaré.

Un discours interrompu brièvement par une abeille très insistante qui avait fait du visage du duc une cible de choix. "Je suis vraiment désolé, cette abeille ne veut pas me lâcher", a lancé Harry déclenchant les rires de l’assistance et de son épouse Meghan. Cette dernière s'est empressée d'expliquer à la duchesse de Cornouailles et au prince de Galles ce qui avait perturbé Harry.

Un voyage de noce toujours secret

Le couple se prépare pour un voyage de noce très mystérieux. Aucun détail n'a encore été dévoilé sur la date ou la destination de ce voyage. Le duc et la duchesse de Cambridge, William et Kate, avait profité d'une dizaine de jours aux Seychelles après leur mariage. Un séjour paradisiaque dans une île très sécurisée.



Diana et Charles ont préféré une croisière sur le yacht Britannia à travers la Méditerranée. La princesse Elizabeth, l'actuelle reine, avait préféré Broalands, au cœur du Hampshire, un comté au sud-ouest de Londres et Birkhall non loin du château de Balmoral en Écosse.