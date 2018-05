publié le 22/05/2018 à 18:14

En témoigne son mariage, Meghan Markle a le chic pour mettre les petits plats dans les grands, et il semblerait que la duchesse de Sussex, fraîchement mariée au prince Harry, sache aussi gâter ses proches. Preuve de son estime, Meghan Markle a offert à six de ses meilleures amies, ainsi qu'à sa belle-sœur Kate Middleton, un bracelet en or, relaie le média britannique People.



Le bracelet a été fabriqué pour l'occasion par la bijoutière Lisette Polny, créatrice de la marque Zofia Day. "C'est une pièce très simple et élégante, très proche de son style personnel", a commenté Lisette Polny, "honorée", confie-t-elle à People, d'avoir été choisie pour fabriquer ce cadeau particulier.

Le bijou est disponible à la vente sur le site de la marque Zofia Day. Simple par son style mais pas accessible à toutes les bourses... Il en coûtera 450 dollars (environ 380 euros) à quiconque voudra l'acquérir.