Dix jours après l'attentat de Manchester, survenu après le concert d'Ariana Grande qui a fait 22 morts, et moins de 24 heures après les attaques qui ont coûté la vie à 7 personnes à Londres, la chanteuse s'entoure de nombreuses vedettes pour un concert caritatif, le One Love Manchester, au cricket Emirates Old Trafford de Manchester. Cet événement, qui résonne d'autant plus particulièrement après les nouvelles attaques qui ont touché le Royaume-Uni la veille, s'est ouvert sur une émouvant minute de silence, observée par une foule impressionnante.



Les fonds de ce concert sont destinés aux familles des victimes. Ariana Grande a fait appel, pour l'accompagner sur scène, à Pharrell Williams, Justin Bieber, Katy Perry, mais aussi Coldplay, Miley Cyrus et Robin Williams. Les spectateurs rescapés de l'attentat suicide survenu le 22 mai ont été invités.



La chanteuse avait annoncé ce concert caritatif quelques jours après l'attentat. De nombreuses personnalités de la musique avaient alors communiquées qu'elles l'accompagnerait pour ce spectacle. Liam Gallagher, ex-chanteur d'Oasis, avait de son côté organisé un émouvant concert en hommage des victimes le 30 mai à Manchester.