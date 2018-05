publié le 21/05/2018 à 16:59

Après un mariage ou n'importe quel événement majeur pour la famille royale britannique, il y a une coutume immuable : prendre une nouvelle photo de famille. En son temps, le prince William et sa nouvelle épouse Kate ont eu droit à leurs photos. En mai 2018, c'est au prince Harry et Meghan Markle d'être au centre de la composition.



Le tout nouveau duc de Sussex et son épouse se sont prêtés à l'exercice au château de Windsor. C'est le photographe Alexi Lubomirski qui s'est chargé de réaliser ces clichés. Le photographe de mode avait déjà réalisé les premières photos officielles du couple après l'annonce de leurs fiançailles en décembre 2017. Le Britannique a été l'assistant de Mario Testino pendant plusieurs années avant de travailler pour Katie Grand. Son travail a déjà honoré les pages de Harper's Bazaar, Vogue, GQ ou Allure.

Le duc et la duchesse de Sussex accompagnés des enfants de la famille royale Crédit : Kensington Palace

Les photos ont été prises juste après la cérémonie donnée en la chapelle St. George à Windsor. Le photographe a rassemblé la totalité de la famille royale pour cette petite séance juste après le tour en carrosse des nouveaux mariés dans la ville de Windsor. Les deux photos de groupe ont pour cadre la salle de dessin verte du château.

La première image rassemble le couple et les enfants de la famille royale transformés en petits pages et demoiselles d'honneur pour l'occasion. Le prince George et la princesse Charlotte, les enfants de William et Kate, entourent le duc et la duchesse de Sussex.

La famille royale au complet avec ses deux nouveaux membres Meghan Markle et sa mère Doria Ragland Crédit : Kensington Palace

La deuxième photo rassemble les parents et les grands-parents des mariés. Meghan a à sa gauche sa mère, Doria Ragland, Harry lui à son père le prince Charles, son épouse Camilla ainsi que ses grands-parents Elizabeth II et le duc d'Édimbourg Philip. William et Kate sont à côté de leurs deux aînés George et Charlotte, le troisième petit prince, Louis, encore très jeune, n'était pas présent pour les célébrations.



La troisième photo rappellera celles des fiançailles. Harry et Meghan sont seuls sur des marches pour un portrait romantique en noir et blanc.

Harry et Meghan tout sourire dans un portrait en noir et blanc Crédit : Kensington Palace