publié le 20/05/2018 à 10:47

La moitié de la planète avait les yeux rivés sur l'Angleterre, samedi 19 mai. Le prince Harry et la nouvelle duchesse, Meghan Markle, se sont dit oui dans la chapelle Saint-George, à Windsor. Une union qui a cassé certains codes de la tradition monarchique britannique. Et après la cérémonie religieuse sur-médiatisée et la parade en carrosse, on en sait désormais un peu plus sur la suite des festivités, nettement plus privée.



Elton John a chanté lors du repas de noces, interprétant au moins trois morceaux : Tiny Dancer, Your Song et Circle of Life. Mais, si la cérémonie était déjà émouvante jusque là, c'était sans compter sur le discours de Charles, lors de la réception de l'après-midi. Le père du jeune époux a confié qu'il se souvenait encore de son cadet quand il était bébé et à quel point il est heureux de le voir avancer dans la vie. Pas un œil n'est resté sec chez les 600 convives.

Ensuite, c'est le marié qui a pris la parole, se disant l'homme le plus heureux du monde, avant de laisser la place aux rires à chaque fois qu'il prononçait "mon épouse", ce qui a beaucoup fait sourire l'assemblée. Le prince Harry a également demandé aux invités de bien respecter le voisinage en ne faisant pas trop de bruit en sortant du château.

The Duke and Duchess of Sussex depart Windsor Castle for a reception hosted by The Prince of Wales at Frogmore House, in a silver blue Jaguar E-Type Concept Zero. This vehicle was originally manufactured in 1968, and has since been converted to electric power #RoyalWedding pic.twitter.com/hRrxEUlFlJ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 19 mai 2018

Changement de tenues et de décors

La fête royale s'est prolongée jusqu'à très tard dans la nuit. D'autant que la transition entre les deux réceptions valait le coup : en fin d'après-midi, les époux se sont changés, troquant leurs habits de cérémonie pour des tenues du soir dignes d'Hollywood : nœud papillon pour Harry et robe blanche, épaules nues et col montant pour Meghan.



Cette dernière a également montré un cadeau que lui a fait son époux : une bague en émeraudes qui appartenait à Diana. Ensuite, le couple a quitté le château en Jaguar vintage électrique, volant côté français et plaque d'immatriculation à la date du mariage, direction à Frogmore House, où Charles tenait une réception. Seulement 200 personnes avaient été conviées.



C'est là que Meghan a fait un discours, rompant complètement avec les traditions royales. La première danse du couple aurait été sur I Wanna Dance With Somebody de Whitney Houston. Il y a aussi eu des feux d'artifice.

Changement de tenue pour les mariés : nœud papillon pour Harry, robe blanche et épaules dénudées pour Meghan Crédit : Steve Parsons / POOL / AFP