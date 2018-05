publié le 10/05/2018 à 09:31

Plus que quelques jours avant la grande finale de l'Eurovision 2018. La 63ème édition du concours de chant, qui a lieu le samedi 12 mai à Lisbonne, verra s'affronter 26 concurrents de pays différents. Des pays du "Big Five" à l'Australie, ils devront s'attirer les faveurs des jurys internationaux et des téléspectateurs pour succéder au Portugais Salvador Sobral.



Mais du côté des bookmakers, certains candidats font office de favoris. Au fil des jours, les paris évoluent et ne se ressemblent pas. Les parieurs ont désigné Chypre comme futur gagnant, représenté par la chanteuse Eleni Foureira et son titre endiablé Fuego. Vient en deuxième position la Norvège avec Alexander Rybak (lauréat du concours en 2009) et son morceau That's How You Write a Song. Autre pays longtemps en tête des paris des bookmakers : Israël et la chanteuse Netta Barzilai, classée troisième qui interprétera son hymne féministe : Toy.

Parmi les autres favoris de la compétition, on retrouve aussi la France représentée par Madame Monsieur et leur chanson universelle, Mercy. Si le duo français est classé pour le moment dans le Top 5, il devra faire face à de sérieux concurrents comme Ieva Zasimauskaite (Lituanie) qui chantera When We're Old, Benjamin Ingrosso (Suède) avec Dance You Off ou encore Elina Nechayeva (Estonie) avec La Forza.