publié le 16/03/2018 à 18:03

Madame Monsieur est un couple à la ville comme à la scène. Ensemble depuis 10 ans, Emilie Satt et Jean-Karl Lucas sont tous les deux auteurs-compositeurs. S'ils évoluent dans un groupe à leurs débuts, leur duo musical voit le jour en 2012.



Au sein de ce tandem pop aux influences urbaines, Emilie chante tandis que son partenaire Jean-Karl joue de la guitare et du clavier. Après la sortie d'un premier EP en 2013, leur rencontre avec le rappeur Youssoupha change la donne deux ans plus tard. Ils enchaînent les collaborations avec d'autres artistes comme Ibrahim Maalouf et Kery James.

Madame Monsieur se fait connaître du grand public lors de leur participation à Destination Eurovision en janvier dernier. Pour le concours, ils ont présenté la chanson originale Mercy, inspirée d'une histoire vraie : celle d’une petite Nigériane née sur le bateau de l’association SOS Méditerranée venant en aide aux réfugiés. Plébiscité par le jury et les téléspectateurs, le duo représentera la France lors du 63ème concours de l'Eurovision le 12 mai prochain à Lisbonne.

