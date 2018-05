publié le 12/05/2018 à 09:20

Ils sont 26 pays à convoiter le fameux trophée. Les finalistes du concours de l'Eurovision 2018 sont prêts à enflammer l'Altice Arena ce samedi 12 mai à Lisbonne, devant des centaines de millions de téléspectateurs. Alors que le show était au rendez-vous lors de la seconde demi-finale, les favoris ont réussi à décrocher leur ticket pour la grande finale comme la Suède et la Norvège.



Parmi les derniers qualifiés, on retrouve aussi la Serbie, le Danemark, la Moldavie, les Pays-Bas, la Slovénie, l'Ukraine, la Hongrie et l'Australie.

Lors de la première demi-finale, dix premiers participants se sont qualifiés pour la finale comme les chanteuses de Chypre et d'Israël. Deux pays finalistes et favoris qui seront face à l'Albanie, la République tchèque, la Lituanie, l'Estonie, la Bulgarie, l'Autriche, la Finlande et l'Irlande.

Six pays qualifiés d'office

Ils rejoignent les pays du Big Five, à savoir la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, ainsi que le Portugal, pays organisateur de cette 63e édition, qui réunit les fidèles de cette grand-messe européenne de la chanson.



À coups de vibratos, de chorégraphies endiablées et d'effets pyrotechniques, ils tenteront de remporter les suffrages du jury et public pour succéder à Salvador Sobral, le lauréat de l'année dernière.