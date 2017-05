publié le 14/05/2017 à 01:38

Sa victoire n'était pas écrite d'avance mais n'a surpris personne. Salvador Sobral est le nouveau vainqueur de l'Eurovision. C'est la première fois que le Portugal remporte le concours européen de la chanson, et avec un nombre de points impressionnant : 758. Avec Alma, la France a, elle, fini 12e avec 135 points. Déjà lors des demi-finales, le chanteur à l'univers doux et fragile avait conquis les différents jurés mais aussi les internautes. Son live a été le plus regardé avec plus de 715.000 vues sur YouTube.



Sa chanson a réussi à émouvoir le public et les jurés professionnels. Amar Pelos Dois tranche avec le style clinquant, voire loufoque, habituellement croisé sur la scène de l'Eurovision par sa délicatesse. Pas de danseurs, pas de décor voyant, pas de chorégraphie qui accompagne sa prestation, le candidat à fait dans la simplicité, et c'est sans doute ce qui a convaincu.

Revivez le déroulement de la soirée minute par minute Eurovision 2017 : le Portugal remporte le concours, Alma finit 12e

Salvador Sobral n'a pas une histoire ordinaire non plus. Il est atteint d'une insuffisance cardiaque et est en attente pour une greffe de cœur. Ce qui ne l'a pas empêché de livrer une prestation remarquée et appréciée par le plus grand nombre. Il a d'ailleurs fini la soirée en beauté en venant interpréter son titre accompagné de sa sœur, compositrice de la chanson.

Et ça se termine avec un duo parfaitement émouvant. #Eurovision Coeur sur toi le Portugal. pic.twitter.com/HJ4bJb86t4 — Aymeric Parthonnaud (@P_Aymeric) 13 mai 2017

Un artiste engagé et plein d'humour

Le chanteur s'est d'abord fait remarquer en conférence de presse. Il était arrivé vêtu d'un sweat avec l'inscription "S.O.S. Refugees". Il avait d'ailleurs profité de l'occasion pour partager son engagement pour cette cause : "Les gens ne sont pas des émigrants, mais des réfugiés", a-t-il déclaré.



Mais Salvador Sobral a également enflammé Internet grâce à son humour lors des demi-finales. À chaque fois que la caméra était braquée sur lui, il s'amusait à faire de drôle de grimaces. Un trait de caractère familial, puisque sa sœur s'est également prêtée au jeu.