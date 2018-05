publié le 07/05/2018 à 17:49

Plus que 5 jours avant le grand soir pour Madame Monsieur. Ils représenteront la France lors du 63ème concours de l'Eurovision qui se tiendra samedi 12 mai prochain à Lisbonne au Portugal. Après Amir (2016) et Alma (2017), le duo d'artistes tentera de décrocher la victoire et ainsi succéder à Marie Myriam, dernière gagnante tricolore en 1977.



Ensemble à la ville comme à la scène depuis déjà maintenant 10 ans, le couple formé par Émilie Satt et Jean-Karl Lucas a su séduire le public avec leur chanson Mercy. Mais ils devront se démarquer de leurs concurrents sur la scène de l'Altice Arena, convaincre des millions de téléspectateurs à travers le monde et récolter un maximum de points. Avec une mélodie pop et un texte sensible, plusieurs atouts laissent penser que le binôme peut s'imposer dans le concours.

> Madame Monsieur - Mercy - France - Official Music Video - Eurovision 2018

1. Ils ont été choisis par le public français

L’aventure d’Émilie Satt et Jean-Karl Lucas commence en janvier dernier dans Destination Eurovision sur France 2. Un télé-crochet inédit où les Français sont amenés à choisir le représentant de la France entre plusieurs candidats. Le tandem réussit à tirer son épingle du jeu, notamment avec leur reprise du tube Désenchantée de Mylène Farmer et leur performance avec le rappeur Dadju sur son titre Reine. Après plusieurs soirées de compétition, Madame Monsieur remporte les suffrages des téléspectateurs et décroche son ticket pour la grande finale à Lisbonne.

Et c'est @MadameMonsieur qui a recueilli vos votes ! C'est donc "Mercy" qui représentera la France à l'#Eurovision à Lisbonne ! #DestinationEurovision pic.twitter.com/fvn9M7KJv3 — Eurovision France ¿¿ (@EurovisionF2) 27 janvier 2018

2. Une chanson universelle inspirée d'une histoire vraie

Mais c'est avec leur titre original Mercy que la chanteuse et le musicien ont conquis les jurés et téléspectateurs français. Une chanson universelle portant un message d'espoir qui s'inscrit dans l'actualité. En effet, le morceau s'inspire de l'histoire vraie d'une petite nigériane née sur l'Aquarius, un bateau venant en aide aux migrants. "Je suis née ce matin, je m'appelle Mercy. En plein milieu de la mer, entre deux pays, Mercy", débute ainsi la chanson aux sonorités pop-électro. Comme un symbole faisant écho à cette histoire, les paroles jouent sur la similitude entre le mot "merci" et le prénom de la petite fille avec un "y" ("pitié" en anglais).

La petite Mercy, qui a inspiré la chanson portée par le duo Madame Monsieur à l'Eurovision Crédit : Capture Twitter / Eric Valmir

3. Un morceau qui dépasse les frontières

Contrairement à certains de leurs prédécesseurs, Madame Monsieur a choisi de miser sur une chanson écrite intégralement dans la langue de Molière. Afin de porter ce message universel à travers l'Europe, le duo français est partie en campagne pendant plusieurs mois pour présenter leur morceau, de l'Ukraine aux Pays-Bas en passant par l'Espagne. La mélodie a reçu un excellent accueil du public européen si bien que la chanson se classe en deuxième position dans un sondage organisé par les fans de l'Eurovision. Un plébiscite pour le couple d'artistes qui a aussi publié deux autres versions de Mercy : en anglais et en espagnol.



> Madame Monsieur - Mercy (English Version)

4. Un duo parmi les favoris des bookmakers

Côté pronostics, si Madame Monsieur s'attire déjà les faveurs du public européen, le duo fait aussi partie des favoris des bookmakers. Grâce à une campagne promotionnelle efficace (pré-concerts effectués à l'étranger...), ils ont connu une évolution positive dans le classement des parieurs. D'abord 14ème en mars dernier, la France a réussi à se hisser dans le Top 5, jusqu'à même atteindre la deuxième place il y a encore quelques jours. Après les premières répétitions vendredi dernier sur la scène de l'Altice Arena à Lisbonne, Madame Monsieur (actuellement 5ème) devra notamment faire face à la chanteuse israélienne Netta, favorite de cette 63ème édition.





¿ What the bookies say? #Eurovision

Today: #Israel ¿¿ remains the hot favourite to win!#Cyprus ¿¿ is now 4th favourite and #Moldova ¿¿ 10th fav. pic.twitter.com/XKNLSg6ReJ — Aurelyan Eurovision (@AurelyanESC) 7 mai 2018