"Top Chef 2018" : des assiettes de haut niveau, déjà 3 candidats éliminés

publié le 01/02/2018 à 00:23

Ils sont de nouveau quinze à espérer obtenir le titre de Top Chef 2018. L'émission culinaire phare de M6 est de retour pour une neuvième saison et adopte la même recette que l'année dernière avec le choc des brigades. Les chefs Philippe Etchebest, Michel Sarran et Hélène Darroze vont de nouveau s'affronter afin que leur équipe remporte le titre tant convoité. Mais avant de rentrer dans le dur de la compétition, les jurés vont devoir sélectionner les membres de leur future brigade.



Ce mercredi 31 janvier, les chefs découvrent donc les quinze nouveaux cuisiniers qui vont rivaliser de maîtrise et d'ingéniosité afin de séduire le jury. Qui réussira à intégrer une brigade ? Les 12 hommes et trois femmes en compétition s'affrontent par groupe de cinq : seuls trois d'entre eux sont choisis par les chefs. Les deux recalés de chaque groupe devront réussir l'épreuve de la dernière chance s'ils ne veulent pas repartir aux portes de la compétition.

Une première épreuve autour du dessert de légume

Les cinq premiers candidats doivent travailler le légume de leur choix et faire une proposition sucrée, sous forme de dessert. Thibault Barbafieri, chef à domicile, est le premier candidat à faire la connaissance des chefs et il les surprend d'entrée en leur proposant un dessert à l'oignon, à la vanille et aux noix de pécan. Face à lui se trouve le second de cuisine Camille Delcroix, qui a décidé d'utiliser la betterave dans son dessert. Un choix qui ne plaît pas du tout à Philippe Etchebest.

Thibault a séduit le jury avec son dessert à base d'oignons Crédit : Capture d'écran M6

Adrien Descouls se pense déjà en difficulté avec cette première épreuve, expliquant qu'il n'est pas pâtissier. Il a choisi la courge butternut pour son dessert, qu'il cuit en croûte de sucre, une technique qui impressionne les chefs. Ella Aflalo, cheffe à domicile, a quant à elle choisi d'associer panais et mandarine. Le dernier candidat de cette épreuve, Victor Mercier, a choisi de travailler le concombre.



Après dégustation des plats, les chefs ont décidé de ne pas sélectionner Victor et Ella. Thibault intègre la brigade d'Hélène Darroze, Camille intègre celle de Philippe Etchebest et Adrien intègre celle de Michel Sarran.

Un plat surprise pour époustoufler les chefs

Les cinq prochains candidats vont devoir créer un plat surprise : à la découpe, leur réalisation devra surprendre les jurés. Clément Vergeat a choisi de réaliser un magret de canard farci aux pommes et aux carottes, avec une farce en forme de damier. Franckelie Laloum, chef d'un restaurant étoilé à Tokyo, mise sur son expérience et propose des bucatini à la crème de parmesan avec un jaune d’œuf.

Franck Morello est le candidat qui détonne dans cette neuvième saison de Top Chef. Adepte de la cuisine française très classique, il a décidé de réaliser du céleri en garniture barigoule, une farce à base de champignons. Mathew Hegarty, chef australien étoilé, veut proposer aux chefs une terrine en forme de poisson. Geoffrey Degros, le dernier candidat de ce deuxième groupe, va faire goûter un chou surprise aux chefs.

On aime bien le petit accent de #Mathew ! groupie #TopChef — Mathilde. (@Mathild2C) 31 janvier 2018

Les plats des candidats dégustés, les chefs donnent leur verdict : Franckelie fait l'unanimité et est courtisé par les trois chefs. Il choisit d'intégrer la brigade de Philippe Etchebest. Hélène Darroze choisit de travailler avec Geoffrey et Michel Sarran intègre Mathew à sa brigade. Franck et Clément vont directement en dernière chance.

Moderniser le poulet basquaise

Pour cette dernière épreuve de qualification, les cinq derniers candidats doivent revisiter un plat fétiche d'Hélène Darroze, le poulet basquaise. Tara Khattar, cheffe consultante dans le monde entier, réalise un poulet basquaise sous forme de ballottine. Justine Imbert, cheffe de partie, a quant à elle décidé de faire un poulet basquaise accompagné de chips de riz et d'olives, qui ne sont pas dans la recette originelle. Jérémy Vandernoot, second de cuisine en Belgique, part avec un handicap puisqu'il ne connaît pas le poulet basquaise.

Ballotine is the new cromesquis

Cromesquis is the new maki#TopChef — Romain Gaillard (@papa75011) 31 janvier 2018

Vincent Crépel est chef de son restaurant à Paris et a décidé de faire un poulet basquaise sous forme de mousse de volaille. Le dernier candidat de cette neuvième saison est Thibaud Érard, chef en région parisienne et il va présenter aux chefs une ballottine enrobée de poivrons.



Après dégustation de ces différents poulets basquaise, les chefs décident de ne pas retenir Thibaud et Vincent. Hélène Darroze intègre Tara dans sa brigade, Philippe Etchebest choisit Jérémy tandis que Michel Sarran travaillera avec Justine.

La sole comme dernière chance

Vincent, Thibaud, Victor, Ella, Franck et Clément s'affrontent sur cette première épreuve de la dernière chance. Pour ce rattrapage, les chefs dégustent les assiettes à l'aveugle et doivent choisir le dernier candidat à intégrer leur brigade. Les cuisiniers ont une heure pour sublimer la sole et prouver qu'ils ont leur place dans cette neuvième saison de Top Chef.



Philippe Etchebest souhaite qu'Ella fasse partie de sa brigade, tandis que Michel Sarran laisse un mot d'encouragement à Clément. Hélène Darroze, elle, aimerait intégrer Vincent à son équipe. Mais la dégustation à l'aveugle s'avère décevante pour certains candidats, qui n'arrivent pas à séduire les chefs.



Après dégustation des trois créations, Hélène Darroze choisit Clément Vergeat pour sa brigade rouge, tandis que Michel Sarran donne une chance en jaune à Vincent Crépel. Philippe Etchebest intègre Victor Mercier à sa brigade bleue. Ella Aflalo, Thibaud Érard et Franck Morello sont donc éliminés aux portes de la compétition.