Frustré par la préparation de son plat en trompe-l'oeil, Franck s'est laissé emporter.

Crédit : Capture d'écran M6 Franck, candidat de "Top Chef" 2017

par Cécile De Sèze publié le 01/02/2017 à 22:33

Le stress peut faire perdre les moyens. Surtout dans une compétition et encore plus dans Top Chef. Les épreuves chronométrées font monter la pression. Cette semaine, dans la brigade du chef Philippe Etchebest, Franck et Jean-François devaient s'affronter dans l'épreuve des trompe-l’œil.



Quand un plat salé est finalement sucré ou inversement. Pour sa fausse tomate farcie, Franck a eu un peu de mal. D'ailleurs, il n'a pas été choisi par le chef pour faire goûter son plat par Yann Brys, face aux candidats de Michel Sarran et celui d'Hélène Darroze.



Pourtant il a donné de sa personne, au point de se laisser emporter à un certain moment. En s'adressant à son adversaire, il s'est énervé et lui a mal parlé. Ce que les internautes ont remarqué, mais ils n'étaient pas les seuls. L'altercation n'a pas échappé à Philippe Etchebest, qui n'a pas manqué de lui remonter les bretelles en lui rappelant qu'il appartenait à sa "brigade" et qu'il n'était pas question qu'ils se parlent de cette manière.

Il est pas gentil Franck ... #TopChef — Petit Escargal Sympa (@CptSardine) 1 février 2017