publié le 30/01/2018 à 22:18

Michel Cymes signe le passionnant documentaire Hippocrate aux enfers, diffusé mardi 30 janvier sur France 2 à 23h05. Adapté de son best-seller, le médecin le plus connu du PAF, ce documentaire retrace les "expériences" menées par les médecins dans les camps de la mort entre 1933 et 1945. À l'origine de cette enquête, il y a une question qui hante le médecin Michel Cymes : comment des confrères ont-ils pu torturer et tuer au lieu de sauver ?



"J'ai fait, il y a plusieurs années, un voyage de mémoire, parce que mes deux grands-pères sont morts, à Auschwitz, et à un moment, je me suis retrouvé devant le Block numéro 10, celui dans lequel avait lieu les expériences médicales de Mengele, de Clauberg... Ce Block est fermé au public donc je n'ai pas pu y rentrer mais j'ai eu une sorte d'hallucination auditive où j'avais l'impression d'entendre les pleurs, les cris des victimes. Le cerveau du médecin que je suis a pris la place du petit-fils de déporté pour se demander comment des gens qui finalement faisaient le même métier que moi avaient pu faire ces expériences sur des êtres humains", explique Michel Cymes au micro RTL.

Un historien avait expliqué qu'à partir de 1933 l'éthique médicale s'est inversée ; l'individu ne comptait plus, le peuple était tout. Pour les Nazis, la médecine doit servir à renforcer l'homme aryen. "Les médecins de l'époque voulaient soigner le peuple allemand et ce peuple allemand, il fallait le débarrasser des verrues, des tumeurs que représentaient les Juifs, les Tziganes, les homosexuels, les malades psychiatriques. On n'est pas dans le même type d'exercice puisque moi je m'intéresse à un individu et eux à un peuple. De plus, les Juifs, les Tziganes n'étaient même pas des sous-hommes, c'était des êtres à part", souligne Michel Cymes.