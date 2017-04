publié le 12/04/2017 à 22:24

Douzième semaine de compétition pour les candidats de Top Chef, et pas des moindres puisque c'est également les demi-finales du concours. Et ce 12 avril, c'est Julien qui se fait remarquer, mais pas pour sa cuisine. La difficulté du jour : chaque candidat choisit une épreuve pour ses adversaires. Franck, le premier à imposer sa recette, annonce une "cuisson en vessie". Une technique française traditionnelle, qui n'a pas manqué de déstabiliser les cuisiniers en général, et Julien en particulier.



Le candidat de la brigade de Michel Sarran s'est lancé dans une recette de cailles cuites dans la fameuse vessie de cochon. Malgré les conseils de son Chef, qui lui expliquait pourtant que sa "cocotte minute naturelle" était percée, à cause d'un os de caille, Julien n'en a fait qu'à sa tête et continue avec la même vessie. Il en sort donc, logiquement, une viande crue, qui n'a bien sûr pas séduit Hélène Darozze et Jean-François Piège, juges à l'aveugle de cette épreuve.

Mais le comportement têtu de Julien ne s'arrête pas là. Après Franck, c'était à lui de choisir quelle épreuve il voulait imposer à ses deux concurrents. Une opportunité de déstabiliser Franck et Jérémie, que le Belge a choisi de ne pas saisir, au grand dam de Michel Sarran, visiblement agacé de son candidat. L'attitude de Julien a également été très remarquée sur les réseaux sociaux, où nombreux sont les commentaires agacés sur le comportement de ce candidat au caractère décidément bien trempé.

Julien m'exaspère ... J'espère que c'est lui qui partira ... #Topchef pic.twitter.com/1NuxmeH1HM — E s i l e n n a. ¿ (@MrsPreciouzy) 12 avril 2017

Julien: je vais pas choisir un thème

Michel Sarran: .......#TopChef pic.twitter.com/F0FAQvcGNR — papeero (@abirelouni) 12 avril 2017

#TopChef julien faut écouter on te dit de changer de vessie tu le fais pas. On te dit de choisir un thème tu le fais pas!!! — Romain.A (@romain_andres) 12 avril 2017