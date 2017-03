publié le 22/03/2017 à 23:50

Cette neuvième semaine de compétition était marquée par le retour de la guerre des restos. Et cette année encore, les nerfs des candidats ont été mis à rude épreuve au cours de cette épreuve culte du concours culinaire de M6. Jérémie et Julien, brigade de Michel Sarran, remportent cette guerre des restos riche en rebondissements, grâce à leur établissement totalement redécoré, baptisé Chez Babette. Pourtant, rien n'était gagné pour les deux candidats, qui avaient pris un gros risque en servant - sans l'annoncer - une tête de veau dans une boîte de conserve.



Deux restaurants avaient attiré les clients, celui de Jérémie et Julien, Chez Babette, ainsi que le concept de rôtisserie imaginé par Giacinta et Alexis. Ces derniers, qui forment la brigade de Hélène Darroze, rejoignent Franck et Jean-François en dernière chance. Car, n'ayant pas réussi à mettre en appétit les habitants de Puteaux où se déroule l'épreuve, le restaurant imaginé par la brigade de Philippe Etchebest, n'a jamais pu ouvrir ses portes. Philippe Etchebest a donc été obligé de voir sa brigade directement envoyée en épreuve de dernière chance.

Car les trois brigades avaient 48h pour relevé le challenge de créer de toute pièce leur propre restaurant, sous l’œil attentionné de Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Enseigne, décoration et surtout menu, chaque binôme ont dû redoubler d'inventivité pour tenter de séduire le jury et les habitants de Puteaux.