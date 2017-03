publié le 29/03/2017 à 22:22

Dernière ligne droite avant les quarts de finale pour les candidats de Top Chef. Cette semaine, ils sont encore cinq à espérer se qualifier pour la suite de la compétition et compter dans le quatuor final. Thème de la première épreuve de la soirée : séduire les mentors en créant un plat gastronomique avec une viande ou un poisson en croûte comestible. Grâce à son plat, le "rouget en croûte du soleil et son jus au foie", c'est Franck qui est désigné par les cinq mentors, et se qualifie pour les quarts de finale de Top Chef.



Car après l'élimination d'Alexis la semaine dernière, Giacinta, Franck, Jean-François, Jérémie et Julien s'affrontaient pour cette dixième soirée de l'aventure culinaire de M6. Et la première épreuve aura été forte en émotions pour les candidats. Chacun d'entre eux a d'abord reçu une lettre de leur mentor, le chef qui leur a tout appris, avant que ces derniers n'arrivent sur le plateau. Une surprise qui n'a pas manqué de tirer quelques larmes aux cuisiniers, visiblement très émus de retrouver leur "papa".

Une surprise certes, mais surtout un enjeu supplémentaire, car les cinq cuisiniers devaient séduire leur mentor, qui dégustaient les assiettes à l'aveugle. Si chacun a rivalisé d'imagination pour réaliser une viande ou un poisson en croûte, le choix des mentors a été unanime. Avec 42 points, Franck devance Jérémie et ses 36 points, Jean-François avec 34 points, Giacinta totalise 27 points, et Julien, bon dernier, termine l'épreuve avec 24 points.