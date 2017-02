Alors que le cœur des jurés a hésité entre Carl et David, c'est finalement le premier qui quitte l'aventure au bout de deux épisodes.

par Cécile De Sèze publié le 01/02/2017 à 23:38

Les choses sérieuses ont commencé. Si la semaine dernière, trois candidats ont été éliminés de la huitième saison de Top Chef, les épreuves comme les téléspectateurs les aiment sont arrivées mercredi 1er février. Carl, David et Giaginta sont envoyés directement en dernière chance, dès la première étape, par leur chef respectif. Ils devaient préparer des produits de la mer. Plutôt, les "sublimer".



Pour certains, c'est le goût qui n'a pas convaincu les chefs, pour d'autres, le dressage. Mais tous ont finalement réussi à sauver leur peau à l'ultime et légendaire épreuve de la dernière chance. Alexis, Franck, Julien et Kelly ont rejoint les trois premiers. La compétition était rude et finalement, avec un vote à l'aveugle, Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest ont décidé d'éliminer : Carl.

L'épreuve de la dernière chance marquée par le thème d'un produit unique

Après une première épreuve à l'extérieur entre six candidats, une deuxième compétition s'est organisée dans les cuisines de M6 sur le thème du trompe-l’œil. Le principe : un plat salé à l'apparence d'un plat sucré ou inversement. Petite frustration, les jurés ne vont même pas goûter les plats, mais ils vont juger les candidats sur le visuel et pas sur le goût.



Des faux œuf au plat, tiramisu et mont-blanc cassis ont séduit les papilles du chef Yann Brys, mais un seul sera sauvé pour la semaine prochaine. Ceux qui ont le plus convaincu et qui sont qualifiés pour la semaine prochaine sont Guillaume et son œuf au plat, ainsi que Jean-François. Ils rejoignent Jérémie et Maximilien. Tandis que Thomas part aussi en dernière chance.



Le thème de la dernière chance : un légume ou un fruit, au choix. Et c'est tout. Ils ont une heure pour sublimer ce seul produit. Problème, trois d'entre eux ont choisi le même : la carotte. Et les jurés, rejoints par Jean-François Piège, vont juger leurs assiettes à l'aveugle, sans savoir quel candidat l'a cuisinée.