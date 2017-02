Ce mercredi 1er février les différentes brigades vont s'affronter sous les regards parfois inquiets des chefs qui les représentent.

Ce soir c'est "le choc des brigades" qui attend les candidats de Top Chef. Cette année, pour la saison 8, il y a trois brigades qui s'affrontent, chacune d'entre elles dirigée par un des trois chefs, Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Ces équipes ont été constituées la semaine dernière, lors du premier épisode, et vont s'affronter à base de plats plus ou moins "croustillants", "fondants" ou "malins", selon les appréciations des jurés.



Mais ce 1er février, pour le deuxième épisode de cette 8e saison, c'est la guerre des brigades qui va agiter les cuisines de l'émission à succès de M6. Avec trois éliminations la semaine dernière, les candidats ne sont plus que 12, divisés en équipes composées de quatre candidats chacune. Pour une fois, alors que c'est toujours le défi des candidats d'aller chercher la nourriture dans le garde-manger, ce sont les chefs qui vont s'y coller et choisir les produits pour faire la recette la plus convaincante selon eux.



Mais les goûts des chefs ne vont pas toujours plaire aux candidats de leur équipe. À l'inverse, l'un des trois chefs, Michel Sarran, va être déçu par l'un de ses protégés, Julien Wauthier, à cause d'une erreur esthétique. L'épisode réserve d'autres surprises et rebondissements, comme la première sortie des candidats hors des cuisines de M6, et l'élimination d'un nouveau participant à la fin de l'émission.