EN IMAGES - L'émission culinaire revient sur M6 pour une huitième saison, qui débute mercredi 25 janvier. Ils seront quinze à tenter de décrocher le titre de "Top Chef".

Qui sont les nouveaux candidats de "Top Chef"? Marion Lefebvre, 28 ans, chef à domicile, Aix-en-Provence (13). Crédits : Top Chef / M6 | Date : voir la galerie

Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Marion Lefebvre, 28 ans, chef à domicile, Aix-en-Provence (13). Crédits : Top Chef / M6 | Date : Maximilien Dienst, 23 ans, chef de cuisine du restaurant 1 étoile au Michelin, "Les pieds dans le plat", Hotton (Belgique) Crédits : Top Chef / M6 | Date : Guillaume Sanchez, 26 ans, chef gérant du "Nomos", restaurant gastronomique, Paris (75008) Crédits : Top Chef / M6 | Date : Alexandre Spinelli, 25 ans, 1er chef de partie du restaurant gastronomique, 2 étoiles au Michelin, "La chèvre d'or", Eze-sur-mer (06) Crédits : Top Chef / M6 | Date : Alexis Delassaux, 28 ans, chef gérant du "Luz Verde", bistronomique mexicain 1 toque Gault Millaut, Paris (75018) Crédits : Top Chef / M6 | Date : Carl Dutting, 30 ans, gagnant d'"Objectif Top Chef 2016", commis de "L'intemporelle", semi-gastronomique, La Roquette-sur-Siagne (06) Crédits : Top Chef / M6 | Date : David Gremillet, 23 ans, sous-chef et membre de la direction de "L'esturgeon", hôtel 4 étoiles, Poissy (78) Crédits : Top Chef / M6 | Date : Kelly Rangama, 28 ans, chef du restaurant gastronomique "Le Boutary", Paris (75006). Crédits : Top Chef / M6 | Date : Franck Pellux, 28 ans, chef exécutif du "Temple", restaurant gastronomique, Pékin (Chine). Crédits : Top Chef / M6 | Date : Jean-François Bury, 34 ans, chef exécutif chez "Butard Enescot", traiteur parisien, Colombes (92) Crédits : Top Chef / M6 | Date : Jérémie Izarn, 27 ans, chef gérant du restaurant gastronomique "La tour des sens", Tencin (38) Crédits : Top Chef / M6 | Date : Julien Wauthier, 33 ans, chef du restaurant gastronomique "La plage d'Amée", Namur (Belgique) Crédits : Top Chef / M6 | Date : Mickael Riss, 23 ans, chef de cuisine du semi-gastronomique "L'auberge du Moulin", St Sorlin-en-Valloire (26) Crédits : Top Chef / M6 | Date : Thomas Letourneur, 29 ans, chef gastronomique privé, Meudon (92) Crédits : Top Chef / M6 | Date : Giacinta Trivero, 25 ans, gérante de l'hôtel "Princess", Rome (Italie). Crédits : Top Chef / M6 | Date : 1 / 1 < > +

par Lucie Valais publié le 25/01/2017 à 18:45

Pour cette huitième saison, ils sont quinze à espérer décrocher le couteau de la victoire, et le titre de "Top Chef 2017". Une nouvelle édition, baptisée "Le Choc des brigades", qui offre son lot de nouveautés. Nouvelles épreuves, nouvelles règles, et bien entendu, nouveaux candidats. Trois femmes et douze hommes s'affronteront chaque semaine lors des primes hebdomadaires, jusqu'à la grande finale, au printemps prochain.



Ils ont entre 23 et 34 ans, et seront cette année répartis en trois équipe, chacune d'elle étant attribuée à Hélène Darroze, Philippe Etchebest ou Michel Sarran - d'où l'intitulé de la saison, "Le Choc des brigades". Chaque chef devra donc misé sur les bons candidats pour former son équipe, dans laquelle se trouvera peut-être le vainqueur de Top Chef.



Comme chaque année, le candidat éliminé sera celui qui a perdu l'ultime épreuve de la dernière chance, encadrée par Jean-François Piège. Les candidats, d'horizons, de caractères et d'âges totalement différents, vont se lancer dans la compétition dès mercredi 25 janvier, pour une huitième saison qui s'annonce pleine de rebondissements.