"Top Chef 2017" : les équipes sont constituées, déjà trois éliminés

Le concours culinaire de M6 est de retour ! Et pour cette huitième saison, Top Chef se renouvelle. Nouveaux candidats, règles changées et épreuves inédites, quinze candidats se tenaient sur la ligne de départ ce mercredi 25 janvier. Un premier prime riche en émotions au terme duquel trois candidats ont dû quitter l'aventure. Les douze cuisiniers encore en lice sont répartis en trois brigades, chacune attribuée à un membre du jury.



Même si la nouvelle formule de Top Chef ne convainc pas tous les fidèles du programme, l'émission est repartie de plus belle. Les nerfs des candidats ont été mis à rude épreuve lors de cette première soirée. Entre blessures, larmes, déceptions et soulagement, cette première soirée aura poussé trois candidats vers la sortie.



Neuf candidats étant d'ores et déjà assurés de leur place, six candidats ont dû se démarquer lors de "l'épreuve dite de la dernière chance". Un ultime défi dans lequel les cuisiniers devaient s'affronter sur le thème de la crevette. Au terme de ce premier prime, Stéphane Rotenberg a annoncé qui des six cuisiniers étaient repêchés et pouvaient ainsi intégrer une brigade.

Trois chef, trois brigades

C'est la nouvelle règle de cette saison 2017. Cette année, chaque membre du jury devait désigner quatre candidats afin de les épauler jusqu'à la fin de l'aventure Top Chef. Il a fallu attendre la fin de l'émission de ce mercredi 25 janvier pour connaître tous les visages qui composent les brigades de Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Hélène Darroze a misé sur quatre candidats, Kelly, Maximilien, Thomas et Giacinta, repêché lors de l'épreuve de la seconde chance. Michel Sarran pourra lui compter sur Guillaume, Alexis, Julien et David, sauvé de justesse.



Philippe Etchebest épaulera quant à lui Jean-François, Franck, Jérémy et Carl, son candidat favori et gagnant d'Objectif Top Chef 2016. Chaque chef peut désormais espérer avoir fait les bons choix, pour voir l'un de ses protégés décrocher le titre de vainqueur de cette huitième saison.

Une "épreuve de la dernière chance" tendue

Ils sont six à avoir dû affronter "l'épreuve de la dernière chance". Six candidats à encore espérer intégrer une des trois brigades, et ainsi pouvoir continuer l'aventure. À l'aveugle, les chefs goûtent, débattent et départagent chaque assiette. Celle qui les a le moins convaincu est alors éliminée. Un choix qui sera d'autant crucial dans les semaines à venir alors que les chefs pourraient alors nommer un membre de leur équipe.



Pour cette première semaine, les chefs sont amenés à choisir leur assiette préférée afin de choisir un ultime candidat. Hélène Darroze, qui soutenait Giacinta depuis le début de la compétition, choisit le plat de la jeune Italienne, et ce pour le plus grand plaisir des deux femmes. Michel Sarran désigne quant à lui le plat de David, et accueille sans grande conviction le cuisinier dans sa brigade.



Enfin, Philippe Etchebest choisi de sauver Carl, son protégé qui a remporté Objectif Top Chef 2016. Un soulagement pour le candidat, mais également pour le chef, heureux de voir celui qu'il soutenait intégrer son équipe. Alexandre, Marion et Mickaël n'ont pas eu la chance d'épater le jury et quittent donc l'aventure, au terme de cette ultime épreuve.