Nicolas de Tavernost réagit au succès de "Top Chef" et du film "La La Land"

RÉACTION - Le président du directoire de M6 a réagi en direct sur RTL au lancement réussi de la saison 8 de "Top Chef" et au succès de la comédie musicale événement "La La Land", favorite des Oscars 2017.

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Invité dans Laissez-Vous Tenter, Nicolas de Tavernost, le président du directoire de M6, a réagi aux audiences de Top Chef et à la sortie en salles du film La La Land. L'émission culinaire a connu un grand succès mercredi 25 janvier. 3,4 millions de téléspectateurs, soit 16 % du public, plus que le dernier débat de la primaire de la gauche diffusé sur TF1 et France 2.



"On est très heureux car c’est la première fois qu’on changeait de jour de diffusion de Top Chef, on est passé du lundi au jeudi. C’est un bon démarrage, a déclaré Nicolas de Tavernost. Je pense que ça ne doit rien à la concurrence mais à la qualité du programme, parce que cette année on l'a considérablement renouvelé." Le président du directoire de M6 a également expliqué comment se positionnait la chaîne par rapport à l'énorme actualité politique liée à la présidentielle. "Quand on a Karine Le Marchand, on est très content. Qui d’ailleurs a interviewé les hommes politiques de premier plan, y compris leurs femmes, elle a toujours été un peu en avance sur l’actualité donc c’est pour nous très agréable."



Le groupe M6 distribue La La Land, le film dont tout le monde parle en ce moment, le favori des prochains Oscars avec 14 nominations. Une grande satisfaction pour Nicolas de Tavernost qui a tenu à souligner la qualité de la comédie musicale en forme de déclaration d'amour au jazz : "Allez-y, parce qu’on passe un très bon moment, et surtout c’est extrêmement joyeux. Moi je pense qu’on passe un très grand moment, on est très fier de distribuer ce film". Le patron de la sixième chaîne attend un grand succès pour La La Land. "Quand on a acheté les droits sur le film, on espérait 1 million, on espère le double... C’est un très très joli film".