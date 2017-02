REVUE DE TWEETS - Lors du deuxième épisode de la dernière saison de l'émission culinaire de M6, le candidat belge a séduit les internautes avec ses expressions improbables.

Crédit : Capture d'écran M6 Maximilien, le candidat belge de "Top Chef" 2017

par Cécile De Sèze publié le 01/02/2017 à 22:07

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le candidat belge a souvent la cote du côté de la France dans les émissions de télé-crochet, parmi elles Top Chef qui n'échappe pas à la règle. Cette année, c'est Maximilien qui séduit les internautes avec son franc-parler et ses expressions inconnues, et donc souvent improbables, à l'oreille des téléspectateurs français. Sur internet, les fans de Top Chef commentent en direct l'émission et les commentaires des candidats.



C'est ainsi que l'on remarque que Maximilien retient particulièrement leur attention, et s'il ne met pas tout le monde d'accord, il arrive néanmoins à rassembler de nombreuses personnes derrière lui, notamment grâce à son humour. Car dans les émissions de cuisine, il n'y a pas que le dressage et le goût (surtout quand on ne peut pas goûter), la personnalité des candidats compte beaucoup.

#topchef Maximilien juste énorme entre déconne et talent, c'est mon coup de coeur! — Geoffrey (@jazz2629) 1 février 2017

Certains évoquent alors ses "perles", d'autres applaudissent sa ressemblance avec Norbert qui a marqué la saison 3 de l'émission phare de M6 par sa personnalité entière. D'autres jugent toutefois que son humour est "lourd" et le font remarquer sur les réseaux sociaux.