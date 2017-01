La huitième saison du concours culinaire est lancé. Et comme l'imposent les nouvelles règles, chaque chef a désigné les quatre candidats de son équipe.

par Lucie Valais publié le 26/01/2017 à 06:00

Trois chefs pour trois brigades de quatre candidats. C'est le changement majeur de cette huitième saison de Top Chef. Selon la nouvelle règle du concours culinaire de M6, Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest ont désigné les quatre candidats qu'ils voulaient voir intégrer leur équipe. Après une première série d'épreuves qui a mis les nerfs des quinze prétendants au titre de Top Chef à rude épreuve, les trois brigades sont désormais constituées.



Dans cette nouvelle version de Top Chef, intitulée "Le choc des brigades", chaque équipe sera coachée par le chef duquel elle dépend. Michel Sarran, Hélène Darroze et Philippe Etchebest se sont livré une bataille acharnée pour voir les candidats de leur choix rejoindre leur brigade.



Au terme de ces premières sélections, trois candidats seront départagés dans l'épreuve de la dernière chance. Les douze cuisiniers restants continuent quant à eux l'aventure, épaulés par leur chef.

Michel Sarran, une équipe 100% masculine

Michel Sarran s'est d'abord laissé séduire par un jeune chef parisien. Guillaume, 26 ans, a épaté le chef étoilé en réalisant des tagliatelles de sèche. Un plat réussi qui lui vaut les louanges de Michel Sarran : "La victoire, elle est pour lui". Efficacité et rapidité semblent être les mots d'ordre de ce candidat tatoué, rejoint peu de temps après par Alexis. Ce dernier, qui se fait d'abord remarquer par son look, séduit pourtant rapidement le chef grâce à un cœur fondant à base de soupe de maïs et de blanc en neige, agrémenté de jus de citron vert.



Une équipe complétée par un autre talent repérés par le chef, Julien, jeune belge de 33 ans qui s'est démarqué grâce à son interprétation du bœuf carotte. David, repêché à l'issue de l'épreuve de la dernière chance, est le dernier candidat à rejoindre l'équipe de Michel Sarran, loin d'être convaincu.

Hélène Darroze, une brigade haute en couleurs

Si l'équipe de de Michel Sarran est exclusivement masculine, Hélène Darroze se laisse tout d'abord séduire par Kelly, une jeune cuisinière de 28 ans. Cette candidate, déjà à la tête d'un restaurant gastronomique à Paris, laisse parler son expérience en confectionnant un cannelloni de céleri. Si les trois chefs se bagarrent pour l'avoir, Hélène Darroze a finalement le dernier mot.



Autre personnalité remarquée dans ce premier épisode ? Maximilien. À 23 ans, le jeune belge qui n'a pas la langue dans sa poche rejoint la brigade de celle qui a été désignée comme la meilleure femme chef du monde en 2015.



Une brigade que Thomas a failli ne pas intégrer. Blessé au doigt dès le début de l'épreuve, le cuisinier parisien a un temps voulu abandonner. Remotivé par les chefs, ce dernier sert un bœuf carotte remarqué et continue l'aventure de même que Giacinta, dernière candidate à rejoindre la brigade, sauvée en dernière chance par Hélène Darroze.

Philippe Etchebest, une équipe expérimentée

Un champion du monde des traiteurs, deux cuisiniers dans un restaurant gastronomique, dont l'un à Pékin… Philippe Etchebest à frapper fort en début d'émission en accueillant dans ses rangs Jean-François, sacré champion du monde traiteur en 2016, et Franck, délocalisé en Chine à tout juste 28 ans. Autre talent à rejoindre la brigade du charismatique chef, le jeune Jérémie, qui, à 27 ans, a su séduire Philippe Etchebest avec son bœuf carotte aux épices et à l'orange.



Enfin, l'équipe est complétée par Carl, qui n'est autre que le gagnant d'Objectif Top Chef 2016. Étant à l'origine le petit protégé du chef, le cuisinier âgé de 30 ans, qui tient également un magasin de prêt-à-porter, rejoint les rangs de Philippe Etchebest, pour le plus grand bonheur des deux hommes.

