publié le 15/04/2017 à 22:11

Après sept soirées d'"Auditions à l'aveugle", TF1 dégainait samedi 15 avril sa première émission de The Voice consacrée aux "Battles". En clair, les talents de chaque coach s'affrontent : seuls les meilleurs resteront. Nouveauté cette année, les coachs pourront repêcher les candidats éliminés sans limite aucune. Pour débuter cette nouvelle phase de la compétition, M Pokora a choisi d'opposer Lisandro Cuxi et Angelo Powers.



Les deux jeunes hommes se sont affrontés sur une reprise de Runnin' de Beyoncé. Et à ce jeu-là, Lisandro Cuxi, qui s'est déjà fait remarquer dans l'édition pour enfants de l'émission, The Voice Kids, s'est montré le plus intéressant. Seul Mika avait défendu la prestation d'Angelo Powers. Lisandro Cuxi est donc le premier qualifié pour L'épreuve ultime, dernière étape de l'aventure avant les Directs.

Le jeune homme s'est fendu d'un tweet de remerciements à l'égard de son coach : "Grand merci à M Pokora de m'avoir choisi, je ne vais pas te décevoir, je vais travailler encore plus."



Grand merci à @MPokora de m'avoir choisi .. je ne vais pas te décevoir je vais travaillé encore plus !!¿¿¿¿ — Lisandro Cuxi (@LisandroCuxi) 15 avril 2017

Bravo à Lisandro pour cette battle il a vraiment mérité, hâte de voir ce qu'il peut proposer dans ce concours #TheVoice — Emy (@CALASEmy_81) 15 avril 2017

@LisandroCuxi Bravo Lisandro pour ta prestation de ce soir , on t'adore tu es au top . Bonne continuation — Youri Lalot (@yourilalot18) 15 avril 2017