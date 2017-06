publié le 10/06/2017 à 22:30

Lisandro Cuxi n'en finit pas de surprendre le public de The Voice 2017. Le Cannois de 17 ans bouleverse tout sur son passage à chacune de ses performances. La semaine passée, il avait fait pleurer l'assistance avec Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero, un titre lourd de sens pour le garçon, dont le père est absent. Cette semaine, il a de nouveau fait sensation avec L'envie d'aimer de la comédie musicale Les Dix Commandements pour sa performance finale. Sa voix puissante et son émotion n'a laissé personne indifférent.





Depuis le début de la saison 6, Lisandro Cuxi est le grand favori de la compétition. Il a réussi à séduire son coach Matt Pokora très vite avec ses performances en chant et en danse. Il est d'ailleurs le seul de la compétition à les maîtriser. Avec L'envie d'aimer, Lisandro a de nouveau montré qu'il pouvait exceller dans différents registres et surtout faire chavirer le public.