publié le 10/06/2017 à 14:10

C'est la dernière fois que les candidats de The Voice donneront de la voix cette année. Samedi 10 juin, on connaîtra enfin le grand gagnant de l'édition 2017 : Lisandro Cuxi, Vincent Vinel, Lucie et Nicola Cavallaro s'affronteront dans un concours de chant acharné, mais un seul remportera le titre de grand vainqueur.



Pour l'occasion, une soirée exceptionnelle est prévue, avec des invités de marque. Shakira, Calogero, Nolwenn Leroy et Soprano viendront eux aussi animer la soirée à coup de performances qui promettent d'être mémorables. Le vainqueur de la saison précédente, Slimane, sera lui aussi de la partie, pour une soirée qui promet d'être haute en couleur.

Cette sixième édition du télé-crochet musical a offert aux coachs comme au public des moments mémorables. Entre des performances tantôt survoltées, tantôt émouvantes, des invités prestigieux ou des coachs qui s'amusent, l'émission a proposé de nombreux temps forts à redécouvrir à l'occasion de cette ultime épreuve du concours.

Vincent Vinel électrise la scène de "The Voice"

C'était l'une des performances mémorables de la saison. Vincent Vinel avait déjà charmé les coachs lors des auditions à l'aveugle, mais il a fait l'unanimité en reprenant, samedi 20 mai, la célèbre chanson de Queen, Somebody To Love.



Abandonnant son piano, il a livré une prestation puissante qui a enchanté les coachs et le public. Grâce à cette reprise, le candidat s'inscrit parmi les grands favoris de cette sixième saison du concours de chant.

Lisandro bouleverse le public avec "Si seulement je pouvais lui manquer"

C'était une séquence lourde en émotion. Lors des demi-finales, Lisandro, deuxième favori du concours, a interprété avec justesse le titre de Calogero, Si seulement je pouvais lui manquer.



Le talent a fini sa prestation en larmes et l'a dédiée à son père, absent dans sa vie. Son coach, Matt Pokora, est monté sur scène pour enlacer son protéger. L'occasion pour le jeune chanteur d'émouvoir une nouvelle fois le public et les coachs.

Audrey émeut les coachs et le public avec une reprise de Sylvie Vartan

Elle s'est faite éliminer aux portes de la finale, mais elle n'a pas manqué de faire forte impression tout au long de son parcours. Lors des quarts de finale, Audrey a fait forte impression en reprenant un grand classique de la chanson française, La plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan.



Sa prestation, toute en douceur et en subtilité, a ému le public et les coachs aux larmes.

Katy Perry est invitée de "The Voice"

The Voice accueille des vedettes, et pas des moindres. Pour la demi-finale, Katy Perry était sur le plateau de l'émission pour une performance énergique et haute en couleur.



Après avoir ouvert le prime aux côtés des huit talents du concours, la chanteuse américaine a interprété son dernier titre, Bon appétit, tenant une fourchette géante et chantant au milieu de danseurs déguisés en fruits. Une performance pop qui a marqué les esprits.

Mika s'essaie aux auditions à l'aveugle

Ce n'est que justice. Après avoir traumatisé les candidats, c'est au tour de Mika de vivre pleinement l'expérience de The Voice et de se mettre à la place des chanteurs.



Lors d'une pause, le coach décide de se prêter à l'exercice des auditions à l'aveugle, pour le grand plaisir de ses compatriotes Matt Pokora, Florent Pagny et Zazie qui décident de lui mettre la pression. S'installant sur le piano, il interprète son tube Grace Kelly. Ses comparses se retournent tous, et le chanteur franco-libanais choisit finalement de rejoindre l'équipe de Zazie, pour de faux.