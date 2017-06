publié le 10/06/2017 à 20:30

The Voice 2017 touche à sa fin après des semaines de compétition. Lisandro, Vincent, Lucie et Nicola sont les finalistes de la soirée. C'est au cours de la soirée du 10 juin que le public décidera qui sera le grand gagnant de la saison 6, un an après Slimane. Il sera d'ailleurs attendu sur le plateau de l'émission pour présenter son nouveau titre J'en suis là. La star colombienne Shakira fera aussi une apparition en tant qu'invitée d'honneur, tout comme Calogero, Nolwenn Leroy et le rappeur Soprano.



Entre toutes ses performances inédites, Lisandro (team Matt Pokora), Vincent (team Mika), Nicola (team Zazie) et Lucie (Florent Pagny) interpréteront chacun le titre de leur choix pour séduire le public. On sait déjà que Lisandro a choisi L'envie d'aimer de la comédie musicale Les Dix Commandements et Vincent le titre Take on Me. La soirée promet donc d'être forte en émotions pour ces quatre finalistes. Lisandro et Vincent sont les grands favoris depuis les auditions à l'aveugle.

Suivez en direct la finale de "The Voice 2017"

21h37 - Lisandro Cuxi fait sensation avec sa reprise de L'envie d'aimer. "Je suis fier de lui", a déclaré son coach Matt Pokora, ce qui émeut le jeune homme.



21h27 - C'est au tour de Lucie (team Florent Pagny) !

21h23 - Nicola Cavallaro, de l'équipe de Zazie, arrive ensuite sur la scène. Il interprète Your song d'Elton John.



21h15 - VIncent Vinel (team Mika) est le premier à se lancer dans l'arène, il interprète Take on me dans une version très touchante. "Tu as très bien chanté. Quoiqu'il arrive, tu as retrouvé ta joie et je suis tellement content pour toi ce soir", lui déclare Mika.



21h06 - La soirée démarre ! Lisandro, Lucie, Nicola et Vincent reprennent I feel it coming de The Weeknd. Ils sont accompagnés de leurs coachs pour une ouverture de la soirée très dynamique.



21h05 - La tension monte chez les quatre finalistes avant le début de la finale. La star colombienne Shakira est aussi très attendue, comme Katy Perry la semaine passée pour la demi-finale.



20h45 - Marvin Dupré, ancien candidat de l'équipe de Zazie a tenu à partager son soutien pour Lisandro Cuxi.



Trop content que nos chemins se soient croisés

Reste comme tu es

Talentueux et humble

Ce soir je vote

Ce soir c'est pour toi¿@LisandroCuxi pic.twitter.com/kJIV7tR3E7 — Marvin Dupré (@MarvinDupre) 10 juin 2017

20h30 - Bonsoir et bienvenue pour suivre le direct de la finale de The Voice 2017.