publié le 11/06/2017

Il est le grand gagnant de The Voice. Un an après la victoire de Slimane, Lisandro Cuxi a remporté la sixième saison du télé-crochet de TF1, samedi 10 juin, après un long suspense. Le présentateur vedette de TF1, Nikos Aliagas, a mis un terme à cette attente en ouvrant l’enveloppe contenant le nom du vainqueur en main, déclenchant des applaudissements nourris. "Lisandro Cuxi est le grand gagnant", a-t-il déclaré.





Une victoire largement méritée au regard de la prestation que Lisandro Cuxi a livré, en reprenant L'envie d'aimer de la comédie musicale Les Dix Commandements avec autant d'émotion que de justesse dans la voix. C'est Slimane, présent sur le plateau comme le veut la tradition, et venu également présenter son nouveau single J'en suis là, qui a remis le trophée à Lisandro Cuxi. En remportant The Voice, il bénéficie d'un contrat avec la maison de disque Universal.

Talent de l'équipe de Matt Pokora, Lisandro Cuxi s'est distingué tout au long de la saison par ses différentes reprises comme Si seulement je pouvais lui manquer, mais aussi 24K Magic. Des prestations à la hauteur d’une finale de The Voice.