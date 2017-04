"The Voice 2017" : le meilleur de la première soirée des battles

publié le 16/04/2017 à 01:27

La compétition semble véritablement avoir été lancée lors de ce huitième épisode. Après sept soirées d'"Auditions à l'aveugle", TF1 dégainait ce samedi 15 avril sa première émission de The Voice consacrée aux "battles".



Les quatre coachs avaient une quinzaine de talents dans leur équipe respectives qui ont dû s'affronter au sein de leurs écuries. La règle est simple : les candidats se mesureront lors d'une prestation en duo à l'issue de laquelle il n'en restera qu'un. Mais tout n'est pas perdu puisqu'un repêchage est possible.

Et c'est deux candidats de l'équipe de M Pokora, Lisandro Cuxi et Angelo Powers, qui inaugurent la première battle de la saison sur Runnin de Beyoncé. Et c'est Lisandro qui remporte le duel. "Lisandro a plus de finesse, donc pour ça, je vais prendre Lisandro", justifie M.Pokora. Le jeune homme, qui s'est déjà distingué dans "The Voice Kids" est le premier qualifié pour "L'épreuve ultime". Malheureusement pour Angelo Powers, ni Zazie, ni Pagny ou Mika n'ont buzzé.





Camille Esteban, la survivante

C'est ensuite au tour de Nicola Cavallaro et de Jules Couturier, de l'équipe de Zazie de s'affronter. Sans surprise c'est Nicola Cavallaro, qui est choisi par la chanteuse. "Nicola chante fort, et Jules a ce groove. Avec qui j'ai envie d'aller plus loin dans cette aventure ? D'une manière très impressionniste, c'est avec Nicola", a expliqué la célèbre interprète de Zen.



Shaby et Camille Esteban qui sont dans l'équipe de Florent Pagny passent ensuite sur scène. Le duo se fait face sur Cheap Thrills de Sia. "Camille a fait un beau chemin. Shaby maîtrise. Je la garde", a expliqué succinctement Florent Pagny. Mais coup de théâtre M Pokora buzz et repêche Camille, soulagée. C'est la première candidate de cette saison à bénéficier de la nouvelle règle. Mais selon ce nouveau règlement est à double tranchant pour la jeune chanteuse car si M Pokora décide de sauver un autre candidat, elle perdra le bénéfice du repêchage.



C'est finalement au tour de de Mika de juger la prestation qui oppose Morgan Auger et le trio corse Incantésimu sur Streets of Philadelphia, de Bruce Springsteen. Le rapport de force donne raison au trio. "On a vu les forces et les faiblesses. Morgan, est-ce qu'il y a la folie dont j'ai besoin ? Incantesimu, il y avait des moments où j'étais déstabilisé. J'ai un truc qui me guide, les poils. Je garde Incantésimu", a justifié Mika.