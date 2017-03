Yann Moix mouché par Vianney

publié le 12/03/2017 à 12:48

Suite et fin de notre exploration du petit écran en compagnie de Vianney. Aujourd'hui, on apprend notamment que l'interprète de "Je m'en vais" ne serait pas allé sur le plateau de The Voice pour tenter sa chance: "Pour moi la musique, ça ne peut pas être une compétition. Moi je fais des chansons. Elle ne peuvent pas être mieux que celles des autres , et je ne pense pas qu'elles soient moins bien. C'est pas un championnat." Et d'ajouter: "Certains ont des atouts pour ça, moi c'est pas avec ma voix que je vais me démarquer." Il confie ne jamais avoir rêvé de notoriété: "Franchement, moi je ne rêvais pas de tout ce qui m'arrive là, j'aurais très bien pu m'en passer. Je continuerai à écrire des chansons toute ma vie, même si ça ne marche pas", conclut-il.



Une célébrité acquise grâce également à ses nombreux passages télé parmi lesquels celui de On n'est pas couché avec un Yann Moix qui s'est permis une analogie teintée de moquerie avec Christophe Mae. Le chanteur n'a pas apprécié la remarque: "C'est pas drôle. Franchement c'est débile. Je ne suis pas producteur de Christophe, mais je le connais super bien. Je ne le défend pas aveuglément, c'est un grand artiste." Et de poursuivre: "Il y a toujours des intellectuels pour taper sur ce qui marche. Les gens normaux aiment ça. Moi je suis quelqu'un de normal." Si Yann Moix est pour lui le chroniqueur qui "lui parle le moins" dans l'histoire de l'émission, Vianney apprécie tout particulièrement Laurent Ruquier qui a toujours été "super" avec lui.

