Les coachs de "The Voice" écoutent une candidate samedi 8 avril 2017

publié le 08/04/2017 à 23:32

Encore 9 nouveaux talents ont rejoint The Voice. Le septième et dernier prime des auditions à l'aveugle s'est déroulé samedi 8 avril. C'était la dernière chance pour Zazie, Matt Pokora, Florent Pagny et Mika de s'assurer des candidats à la hauteur pour les battles à venir. Ils ont effectivement fait le plein de talents.



Les prestations étaient émouvantes, surprenantes, entraînantes pour cette dernière soirée d'auditions de cette sixième édition du télé-crochet de TF1 présenté par Nikos Aliagas.



Les coachs ont enfin tous leurs talents pour affronter les battles samedi 15 avril. Dans l'équipe de Mika, on compte 16 musiciens, et tous les autres coachs en ont sélectionné 17, soit un de plus que le nombre réglementaire. Une situation qui promet des surprises aux téléspectateurs dès la semaine prochaine.

Shaby, la première à décrocher l'unanimité

Zazie, Matt Pokora, Florent Pagny et Mika se sont retournés pour cette voix exceptionnelle. Shaby a l'habitude de la musique. Elle a déjà sorti un album et signé un contrat dans une maison de disque, enfant. Mais l'univers ne lui a pas plu. Alors elle a décidé de faire The Voice pour garder sa patte artistique. À 20 ans, elle a convaincu la totalité des coachs avec Natural Woman d'Aretha Franklin. Elle choisit de rejoindre l'équipe de Florent Pagny.

Chloé, rejoint Pagny grâce à "ses ruptures" dans la voix

À la mort de sa grand mère, Chloé s'est tournée vers la musique. Sans hésitation, c'est Florent Pagny qui va accueillir ce nouveau talent. Avec son interprétation de la cover de Skinny Love par Bon Iver, le coach qu'elle voulait rejoindre s'est retourné. Tellement émue du résultat que la jeune femme a versé quelques larmes.

Enzo sauvé à la dernière seconde par Matt Pokora

Jusqu'à la dernière seconde Enzo pensait laisser son tour. Mais Matt Pokora l'a sauvé à la dernière seconde. Une prestation fragile qui a bien failli lui coûté sa place dans les rangs de The Voice, mais sa voix et son "feeling" ont plu au coach qui s'offre un nouveau talent de 17 ans.

Valentin, le pianiste qui séduit Mika et Zazie

C'est avec Your Song d'Elton John que Valentin a conquis les cœurs de Zazie et Mika. "Des notes très précises sans fausseté", c'est la raison pour laquelle Mika s'est retourné sur sa voix. Quant à Zazie, elle a décelé de la "technique" qui n'est pas naturelle. Mais c'est finalement l’interprète de Relax qui hérite de ce nouveau talent.

Sofia et son ukulélé les a tous conquis sauf Zazie

Originaire de Suède, Sofia, 32 ans, cumule trois voix grâce à sa version bien à elle de Forever Young d'Alphaville accompagnée de son ukulélé. Seule Zazie ne s'est pas retournée. Les trois autres l'ont couverte de compliments afin de la convaincre mais Sofia fait finalement le choix de Mika.

Jules charme Zazie avec Daft Punk

Sa chanson n'était pourtant pas simple, mais son interprétation de Digital Love des Daft Punk a fini par convaincre Zazie. Après Matt Pokora, c'est autour de la coach d'attendre la dernière seconde pour se retourner sur son candidat. Elle entend "explorer deux trois trucs" avec son seizième talent.

Florent Pagny dépasse son compteur pour Valentin

Florent Pagny a dépassé son compteur pour cette voix si particulière. Valentin a repris Pull Marine d'Isabelle Adjani avec un timbre grave et profond qui a plu à l'interprète de Ma liberté de penser. Il devient le 17e talent de son équipe.

Fabien ose Stromae et convainc Zazie

Quand c'est de Stromae a séduit Zazie. La chanteuse s'est retournée pour Fabien, 19 ans. "Une proposition gonflée", selon elle. "Tu as cette force de pouvoir être vecteur d'émotion", lui complimente-t-elle ensuite même s'il restera des "choses à perfectionner".

La voix rugissante de Lisa finit la soirée en beauté

Matt Pokora et Florent Pagny se sont tous les deux retournés sur la prestation de Mama knows best de Jessie J par Lisa. Elle aimait le principe de l'émission car elle pense que sa petite taille joue en sa défaveur. Mais sa voix rugissante a réussi à séduire des coachs. Matt Pokora hérite de ce nouveau talent.