publié le 22/04/2017 à 22:36

De la déception, de l'euphorie, puis de la désillusion. En l'espace d'une semaine, Camille Esteban est passée par toutes les émotions. Éliminée par Florent Pagny au cours de la première émission des "Battles" de The Voice samedi 15 avril, la candidate avait été repêchée sur le fil par Matt Pokora. Mais voilà, cette année, la production de l'émission a changé les règles pour que cette partie de l'émission, souvent synonyme de baisse d'audience pour TF1, gagne en suspense. Mêmes repêchés, les candidats restent dorénavant en ballottage. Il s’agissait exactement de la situation de Camille Esteban jusqu'à ce que Dilomé et Emmy Liyana, deux candidats de l'équipe de Zazie, s'affrontent en duel sur L'Aigle Noir de Barbara.



Après avoir longuement hésité, l'interprète de Zen et de Rue de la Paix a choisi de miser sur Emmy Liyana pour la suite de l'aventure. Dilomé devait donc quitter la compétition. Une décision trop cruelle pour Mika et Matt Pokora : les deux coaches ont actionné leur buzzer pour repêcher le candidat malheureux. Le jeune homme a finalement choisi de rallier l'équipe de Matt Pokora, et poussé Camille Esteban vers la sortie. La nouvelle règle du jeu a été sévèrement jugée par les internautes.



C'est trop cruel cette règle du repéchage en virant un autre... j'aime pas du tout #TheVoice — la&titi¿ Béh¿¿ (@LaetitiaBehem) 22 avril 2017

@TheVoice_TF1 je trouve cette règle du vol de talent scandaleuse pour ceux qui doivent attendre... manque de respect ! #TheVoice — Laurent Sauzet (@laurent_sauzet) 22 avril 2017

C'est vraiment sadique cette nouvelle règle pour ceux qui restent sur le siège #TheVoice — Lillyg (@lillyg100) 22 avril 2017