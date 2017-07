publié le 24/07/2017 à 16:43

Comme à chaque intersaison, la grande valse des journalistes et animateurs télé a débuté. David Pujadas, Anne-Sophie Lapix, Yves Calvi : qui arrive ? Qui s'en va ? Et où vont-ils ? TF1 enregistre peu de mouvements pour la saison à venir. Après un passage à LCI, François-Xavier Ménage, l'ancien présentateur de Capital sur M6 rejoint les journaux de la première chaîne en tant que grand reporter.



Beaucoup de changements sont en revanche à prévoir sur France 2. David Pujadas laissera sa place au 20 heures à Anne-Sophie Lapix, qui présentait C à vous sur France 5. Après 16 ans de présentation, le journaliste n'a pas été reconduit par France Télévisions. William Leymergie, qui présentait TéléMatin depuis 32 ans, sera remplacé par Laurent Bignolas, qui quitte la matinale de FranceInfo.

Du côté des émissions en soirée, Vanessa Burggraf quitte On n'est pas couché, le show de Laurent Ruquier, et sera remplacée par Christine Angot. Nicolas Poincaré ne présentera plus Complément d'enquête le jeudi. La chaîne, qui espère également re-dynamiser les après-midis, accueillera Faustine Bollaert et Daphné Bürki.



Yves Calvi au "Grand Journal" de Canal+, Shy'm à "La Nouvelle Star"

Sur France 3, la rentrée 2017 sera marquée par le départ de deux figures emblématiques : Hennri Sannier, qui présentait Tout le sport depuis 1998, prend sa retraite. Il est remplacé par Céline Géraud, qui quitte son poste actuel à Stade 2. Georges Pernoud, l'insubmersible présentateur de Thalassa, sera remplacé par Fanny Agostini après 42 ans de service.



Canal+ tente de son côté de relancer son Grand Journal, qui a connu une chute spectaculaire de ses audiences lors de a dernière saison. La chaîne privée embauche Yves Calvi, qui quitte LCI, ainsi que la présentatrice Emilie Besse. Sur France 5, Anne-Sophie Lapix sera remplacée par Anne-Elisabeth Lemoine pour la présentation de C à Vous. Celle-ci quitte donc C l'hebdo, diffusé le samedi soir, qui sera désormais présenté par Ali Baddou et Émilie Tran Nguyen.



M6 enregistre plusieurs arrivées : la chanteuse Shy'm, qui prend les commandes de La Nouvelle Star, et Erika Moulet, qui animera l'after de l'émission musicale. Pour remplacer Faustine Bollaert sur le Meilleur Pâtissier, M6 a recruté Julia Vignali, qui quitte TF1.



Chassé-croisé sur C8, quasi statu quo sur W9

La roue tourne sur C8 : Stéphane Guillon est évincé de Salut les Terriens, où il sera remplacé par l'humoriste Alex Vizorek. Daphné Bürki et Émilie Besse quittent La Nouvelle Édition. Estelle Denis, qui présentait Touche par à mon sport, rejoint quant à elle la chaîne de l'Équipe.



W9 n'enregistre pas d'arrivée significative, mais des départs : celui de Bertrand Chameroy, remercié après une saison à "OFNI, l'info retournée" et celui de Louise Ekland, qui animait les émissions de divertissement. Sur les chaînes d'info en continu, LCI recrute Natacha Polony, l'ancienne ministre Roselyne Bachelot ainsi que Pascale de La Tour du Pin, qui quitte son poste de présentatrice de la matinale à BFMTV. Cette dernière chaîne recrute de son côté Adeline François, qui présentait la revue de presse matinale sur RTL.



FranceInfo perd Laurent Bignolas, qui remplacera William Leymergie sur France 2, et accueille Samuel Étienne, qui présentera la matinale de la chaîne. Fabienne Sintes quitte également la matinale pour présenter le "18-20" de France Inter.