publié le 06/07/2017

C'est officiel, il y aura "plus de femmes et plus de jeunes" sur les antennes de France Télévisions à la saison prochaine, a indiqué Delphine Ernotte, la présidente du groupe audiovisuel alors qu'elle présentait la grille de la rentrée.



Sur France 2, le changement est radical avec l'arrivée de plusieurs femmes à des postes importants. Interrogée par Le Parisien, la patronne de la chaîne, Caroline Got, a cependant nuancé : "On n'a pas d'obsession à féminiser. Le matin et le week-end, ce sera plus masculin", a-t-elle affirmé avant d'ajouter : "Au total, la parité est à peu près parfaite. On a d'abord réfléchi en termes de programmes. Puis il s'est trouvé que des animatrices semblaient plus adaptées pour les incarner."

Le directeur des programmes, Xavier Couture, a pour sa part souligné lors de la présentation de la grille de rentrée qu'il souhaitait que France 2 devienne "la chaîne principale de la nation". Un objectif de taille pour une chaîne qui a connu une année difficile avec des émissions de l'après-midi, déprogrammées faute d'audience.

Des nouvelles émissions et des remplacements

Pour rebondir, la Deux propose ainsi des nouvelles émissions Ça commence aujourd'hui, présentée par l'animatrice Faustine Bollaert suivi de On ne pense qu'à ça, magazine autour de la thématique de l'amour présenté par Daphné Bürki.



La case documentaire Infrarouge sera incarnée par Marie Drucker et suivie d'une nouvelle case documentaire, intitulée 25 nuances de doc tandis que le traditionnel 20 Heures sera repris par Anne-Sophie Lapix, en remplacement de David Pujadas.



Les téléspectateurs pourront également retrouver Sophie Davant en tant que présentatrice d'une émission sur la brocante. Les jeux animés par Sidonie Bonnec et Olivier Minne resteront (avec Nagui) sur les jeux animés en fin d'après-midi.

Une volonté de Delphine Ernotte ?

Si la patronne de France 2 n'insiste pas sur l'arrivée des femmes à des postes importants sur sa chaîne, Delphone Ernotte reste cependant une femme engagée pour la parité.



"Je veux un objectif de 50 % de mixité . Cela passe par la discrimination positive dans toutes les strates de l'entreprise car ça ne progresse pas tout seul", avait-t-elle affirmé au micro de France Inter en mars dernier. Pari réussi.