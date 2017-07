"Thalassa" : les adieux émouvants de Georges Pernoud

publié le 01/07/2017 à 04:00

Il aura passé 42 ans et plus de 1.700 émissions à la barre de Thalassa, le célèbre magazine de la mer de France 3. Georges Pernoud quitte donc le navire ce vendredi 30 juin, pour une émission spéciale. Pour son dernier numéro l'animateur a choisi Saint-Malo en Ille-et-Vilaine, pour faire ses adieux aux téléspectateurs. "Voilà, ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d'abord été pour moi un immense plaisir", a alors déclaré le présentateur phare à la fin de cette émission spéciale, avant de poursuivre : "J'ai le sentiment d'avoir été un homme privilégié, d'avoir eu beaucoup de chance".



Et celle qui a de la chance, c'est bien la jeune Fanny Agostini, présentatrice météo sur BFMTV. En effet, la jeune femme aura la lourde tâche de remplacer le présentateur vedette à la rentrée. Le premier numéro, prévu fin septembre-début octobre, sera la encore consacré à la Bretagne. L'émission s’intéressera à ceux qui ont choisi de vivre sur une île en mer d'Iroise.

Merci Georges pour ces 42 belles années à @ThalassaWeb ! #GeorgesPernoud pic.twitter.com/p0pGKEZPgq — France 3 (@France3tv) 30 juin 2017 b