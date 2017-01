6-Year-Old Sophie Cruz gives amazing speech in D.C.

publié le 23/01/2017 à 10:39

Elle est l'une des voix de la Women's March. Sophie Cruz n'a que 6 ans mais a offert l'un des plus joli discours de cette manifestation du 21 janvier. En réponse aux propos misogynes du nouveau président des États-Unis, des milliers de femmes et d'hommes ont marché à Washington et dans de nombreuses autres villes du monde. Chanteurs, comédiens ou anonymes, tous ont envoyé un message d'égalité et de paix au nouveau locataire de la Maison Blanche.



Et parmi ces voix, celle de Sophie Cruz, qui, à seulement 6 ans, a bluffé le million de manifestants de Washington. Sur scène avec sa famille, la jeune activiste originaire du Mexique a prononcé un appel à la paix, et au rassemblement, en anglais puis en espagnol. "Faisons une chaîne d'amour pour protéger nos familles", commence-t-elle dans cette vidéo à visionner sur YouTube.

"Battons nous avec amour, foi et courage pour que nos familles ne soient pas détruites. Je veux aussi dire aux enfants de ne pas avoir peur, parce que nous ne sommes pas seuls", continue Sophie Cruz, avant de conclure "restons unis et battons nous pour nos droits", et de prononcer son discours en espagnol.