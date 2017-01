Pierre Ménès à propos de sa greffe : "Il me restait une semaine à vivre"

Le consultant de Canal + évoque dans une interview sa rééducation après sa double greffe, reçue en décembre dernier.

Crédit : SIPA Pierre Ménès le 17 mars 2016

par Léa Stassinet publié le 25/01/2017 à 18:37

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Chaque jour est un progrès. Le plus dur pour moi aujourd'hui, c'est de réapprendre à marcher". Dans une interview accordée à Yahoo Sports, Pierre Ménès revient sur la lourde opération subie début décembre, mais également sur la longue rééducation qui l'attend. Le 12 décembre dernier, cinq mois après le lancement de la procédure, Pierre Ménès est opéré pour une double greffe du rein et du foie. Une greffe qui l'a sauvé.



"Trois mois avant ma greffe, j’étais trop faible pour marcher.J’allais en dialyse en fauteuil roulant et puis derrière, j’ai enchaîné avec 25 jours couchés à l’hôpital. Tu n’as plus de muscles, plus d’équilibre, tu es un légume. Depuis le mois d’avril, j’ai perdu 45 kilos. Je faisais 130 kg, aujourd’hui je suis à 88", explique celui qui officie sur Canal +. Lorsqu'on l'a appelé, ce 12 décembre à 4 heures du matin pour lui dire qu'un donneur a été trouvé, Pierre Ménès était "en grand danger. Je pense que le jour où j'ai été greffé, il me restait une semaine à vivre...", explique-t-il.



Cela fait 15 jours qu'il est rentré chez lui, aux côtés de sa compagne Mélissa. Tiré d'affaire mais encore très affaibli par sa perte de poids, Pierre Ménès a repris son blog, sa chronique dans Direct Matin mais aussi son scénario de film. Cela lui réclame toutefois "beaucoup d'efforts". Ce qui lui manque le plus, il l'avoue, c'est de "remarcher" dans un premier temps, mais aussi le Canal Football Club, l'émission hebdomadaire de Canal + à laquelle il participait. "C'est une souffrance de voir cette émission le dimanche soir sans moi. C'est mon métier, c'est ma vie, c'est ma passion. (...) C'est ce qui me fait avancer".





Mais Pierre Ménès l'assure, il reviendra sur les plateaux entre mi-mars et mi-avril, selon son état de santé. "Je reviendrai avant la fin de saison. J’ai l’émission du vendredi qui devait avoir lieu cette saison, qui aura lieu la saison prochaine. Donc j’aurai mon émission le vendredi soir et le CFC (Canal Football Cluc, ndlr) le dimanche. Ce sera déjà bien. Il ne faut pas que je devienne boulimique, il faut que je sois raisonnable", conclut Pierre Ménès.