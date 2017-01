Cyrille Eldin rétablit sa vérité face aux accusations de Yann Barthès

Le torchon continue de brûler entre les animateurs des émissions le Petit Journal et Quotidien. Cyrille Eldin avait promis le 24 janvier de dévoiler "toute la vérité" après l'altercation avec une journaliste de Yann Barthès.

par Ambre Deharo publié le 26/01/2017 à 04:15

Cyrille Eldin ne décolère pas. Dans son émission du 25 janvier, le présentateur du Petit Journal a adressé un message direct à son adversaire, Yann Barthès, parti de Canal Plus pour rejoindre le groupe TF1 et y animer l'émission Quotidien. "Je t'admire de faire si bien les choses Yann, sans jamais me nommer, l'air de rien, sans doute parce que tu connais les lois sur la diffamation", a ainsi énoncé le présentateur. Avant de continuer sur un ton plus dénonciateur: "Mais la séquence lapidaire de lundi soir dans ton émission n'a échappé à personne. Ni à la presse médias, ni aux réseaux sociaux, ni aux amis de mes enfants dans la cour de l'école." Au lendemain du premier tour de la primaire, Yann Barthès, dans Quotidien, avait, sans jamais citer son nom, accusé Cyrille Eldin d'être "relou", "violent, "misogyne" et "malpoli".



S'amusant du fait qu'avec ces qualificatifs, il pourrait être élu président des États-Unis, Cyrille Eldin s'est tout de même dit surpris, au vu de la collaboration passée entre les deux hommes pendant plusieurs années, dit-il. "Si tu connaissais la tension des soirées électorales sur le terrain, tu me jugerais peut-être un peu moins sévèrement... Mais je ne crois pas t'y avoir croisé en huit ans", a-t-il également taclé son ancien collègue. Et de répondre à chaque terme employé par Yann Barthès dans sa salve de lundi soir. "Relou et malpoli, c'est ton avis, mais je suis vraiment très étonné car tu as longtemps compté sur moi, mon culot, mon goût du verbe pour accéder à tous les politiques y compris au Front national, vu que le Petit Journal n'y avait plus accès", a-t-il ainsi lancé.

Des conditions d'exercice difficiles

Cyrille Eldin s'est par ailleurs défendu d'être misogyne, expliquant qu'il avait dénoncé le sexisme en politique dans un documentaire diffusé sur Canal Plus. Pour lui donc, le terme de "misogyne" est mal employé par Yann Barthès. "La compétition entre reporters, les coups de coude entre journalistes, hommes et femmes, pour apporter la meilleure image ou le meilleur son, sont monnaie courante, hélas. Demande à tes reporters", a-t-il ainsi observé.



Quant aux accusations par Yann Barthès de comportement "violent" lors de la séquence de l'altercation avec Camille Crosnier, Cyrille Eldin ne mâchait pas non plus ses mots. "Je te le confirme, c'était très violent ce soir-là au QG de Benoît Hamon", a-t-il ainsi confié. "Et pas que pour les journalistes, pour tout le monde". Et de conclure : "cela arrive aussi aux politiques. Rappelle-toi François Fillon, le soir de sa victoire à la primaire qui avait été blessé au visage... Et pas par moi."