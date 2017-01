Céline Dion de retour avec une tournée des stades en France cet été

La québécoise fait son grand retour en France avec 6 dates du 29 juin à Bordeaux au 20 juillet à Nice.

Crédit : Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Céline Dion sera en tournée en France à partir du 29 juin

par Capucine Trollion publié le 25/01/2017 à 09:49

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est un événement qui fait jubiler les fans de Céline Dion. La chanteuse québécoise sera de retour en France, cet été, pour une tournée dans les plus grands stades de l'Hexagone. Paris, Lyon, Bordeaux, Céline Dion sera sur tous les fronts pour son show intitulé Live 2017. La star a annoncé la bonne nouvelle sur Twitter, très tôt le 25 janvier. Et il y a fort à parier que le public sera au rendez-vous, comme lors de ses concerts à l'AccorHotels Arena de Paris en juin dernier, qui signaient son retour, après la disparition de son mari, René Angélil le 14 janvier 2016.



C'est à partir du 29 juin que Céline Dion entamera sa tournée française. Elle démarre à Bordeaux au Matmut Atlantique. La chanteuse se rendra le 1er juillet au Stade Pierre Mauroy à Lille. Elle reprendra ensuite ses quartiers à l'AccorHotels Arena pour deux dates exceptionnelles : les 4 et 5 juillet.



Les lyonnais pourront découvrir le Live de l'artiste, qui a sorti il y a quelques mois Encore un soir, le 12 juillet au Parc OL. Rendez-vous ensuite à Marseille le 18 juillet à l'Orange Velodrome. La tournée française se terminera le 20 juillet à l'Allianz Riviera de Nice. D'autres dates en Europe sont au programme, au Danemark, en Allemagne et au Royaume-Uni, entre autres. Les billets seront mis en vente à partir du 3 février.

Céline est fière d’annoncer la tournée / Céline is proud to announce her upcoming tour CÉLINE DION LIVE 2017. -TC #CélineLive2017 pic.twitter.com/LBKXqco9Oq — Celine Dion (@celinedion) January 25, 2017

Retrouvez toutes les dates des concerts français de Céline Dion

29 juin - Matmut Atlantique de Bordeaux

1er juillet - Stade Pierre Mauroy à Lille

4 et 5 juillet - AccorHotels Arena de Paris

12 juillet - Parc OL à Lyon

18 juillet - l'Orange Velodrome à Marseille

20 juillet - Allianz Riviera de Nice