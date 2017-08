Programme TV : ce soir, "Ascenseur pour l'échafaud" ou "The Beatles : Eight Days a Week"

publié le 01/08/2017 à 18:58

Les chaînes continuent de bouleverser leurs programmes au lendemain de l'annonce du décès de Jeanne Moreau. Après Arte, c'est au tour du service public et de Paris Première de rendre hommage à l'actrice. France 5 propose de voir ou revoir Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle à 20H50, le premier long-métrage du réalisateur, qui n'a alors que 25 ans.



On suit un homme qui décide de supprimer son patron avec l'aide de la femme de ce dernier, interprétée par Jeanne Moreau, dont il est l'amant. Rien ne va se passer comme prévu, puisque le meurtrier a oublié quelque chose sur les lieux du crime. En revenant sur ses pas, il se retrouve coincé dans l'ascenseur alors que dehors l'attend Jeanne Moreau.

Ce film est porté par la trompette magique de Miles Davis : à l'occasion d'une tournée européenne en 1957, le trompettiste se produit à Paris dans le temple du jazz le Club Saint-Germain. Louis Malle lui demande de signer la musique d'Ascenseur pour l’échafaud, le musicien accepte après avoir vu quelques images du film et compose en quelques heures une série de thèmes. L’enregistrement va avoir lieu en une seule nuit, une prise durant laquelle Miles Davis et ses musiciens improvisent. Le disque qui va sortir par la suite aura même plus de succès que le film.

"Viva Maria", toujours avec Jeanne Moreau, sur France 2

Autre rendez-vous avec Jeanne Moreau, à 23h20 sur France 2 : Viva Maria, un film de 1965 une nouvelle fois signé Louis Malle mais dans une toute autre ambiance. On y suit deux jeunes filles, l'une fille d'un révolutionnaire mexicain est incarnée par Brigitte Bardot, l'autre chanteuse de cirque est jouée par Jeanne Moreau. Cette dernière demande au cinéaste d'engager l'actrice pour incarner l'une des deux filles et réussit à le convaincre. Bardot et Moreau trop heureuses de casser leur image en jouant aux aventurières au cinéma.



Paris Première rediffuse dès 22h55 Petites confidences entre amis, animé par Ariane Massenet en 2005. Marie-Claude Pietragalla, Malik Zidi, Josée Dayan et Steevy Boulay avaient interrogé à tour de rôle l'actrice.



Dans la foulée la chaîne offre un dernier film de Louis Malle : Les amants. Ce film de 1958 a fait date, car il comporte une scène d'adultère très dénudée. Certains catholiques vont tenter d'en interdire la diffusion notamment au festival de Venise où il remportera quand même un prix spécial, le film sera totalement censuré en Grande-Bretagne, la multiplication des procès va pousser la cour suprême à définir ce qu'est la pornographie à l'écran.

Un documentaire sur les Beatles

Canal+ propose à 22h45 un indispensable documentaire signé Ron Howard, consacré aux quatre garçons de Liverpool qui ont marqué l'histoire de la musique. The Beatles : Eight Days a Week. Ron Howard s'était confié à RTL sur le sujet : "Les Beatles étaient des citoyens du monde", expliquait le cinéaste. "Ils étaient audacieux et en même temps leurs instincts étaient bons, se souvient-il. Ils se sont toujours protégés mutuellement."