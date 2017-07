publié le 31/07/2017 à 18:57

Plusieurs chaînes bouleversent leurs programmes pour rendre hommage à Jeanne Moreau. Arte par exemple va notamment proposer ce soir deux films : d'abord à 20h55 Le Journal d'une femme de chambre avec donc Jeanne Moreau et Michel Piccoli à l'affiche de ce film de Luis Buñuel sorti en 1963, et puis la chaîne proposera ce monument du cinéma français Jules et Jim de François Truffaut, une démonstration par la joie et la tristesse de l'impossibilité de toute combinaison amoureuse en dehors du couple, disait le réalisateur.



Plus tard dans la nuit c'est Ciné + Classic qui va également rendre hommage à l'actrice. D'abord à 1h45 avec Éva puis Mr Klein, film réunissant Jeanne Moreau et Alain Delon. Il y aura d'autres hommages rendus par les chaines de télévision dans les jours qui viennent, comme France 2 qui diffusera mardi 1er août Viva Maria à 23h20.

Une actrice de télévision

Jeanne Moreau a aussi beaucoup tourné pour la télévision, dès 1967 elle tourne pour Orson Welles qui a reçu une commande de la télévision française. Un épisode de 52 minutes baptisé Une histoire immortelle, qui sera diffusé sur l'ORTF en France et au cinéma à l'étranger. Deux ans plus tard, toujours pour l'ORTF, elle participe au Petit théâtre de Jean Renoir, un film à sketch, qui sera lui aussi diffusé à la télévision et au cinéma.

Elle enchaînera d'ailleurs plusieurs pièces de théâtre filmées par la télévision. Son premier rôle d'actrice télé remonte à 1982, sous la direction de Jacques Doillon, un téléfilm qui sera diffusé deux ans plus tard sur Antenne 2. C'est l'histoire d'une petite fille et de sa grand mère qui décident de se suicider.

La collaboration avec Josée Dayan

À partir de cette époque, Jeanne Moreau voyage entre télévision et cinéma, mais c'est avec Josée Dayan qu'elle va sans doute écrire ses plus belles pages cathodiques, ce sera d'abord Balzac, au côté de Gérard Depardieu en 1999.



Dès lors l'actrice et la réalisatrice Josée Dayan ne se quittent plus. Dès l'année suivante elle est mère supérieure d'un couvent qui recueille Cosette dans Les Misérables, là encore avec Gérard Depardieu, puis ce seront les Parents Terribles en 2003, au côté cette fois-ci de Nicole Garcia et de François Berléand.



En 2005 dans la prestigieuse mini série toujours signée Josée Dayan, Les Rois Maudits, elle est Mahaut d'Artois aux cotés de Claude Rich et Line Renaud. Dans Château en Suède en 2008 elle est la dernière a avoir tourné avec Guillaume Depardieu dont elle était très proche : "combien on l'aimait, combien on l'estimait [...] je suis très heureuse de l'avoir vue, très heureuse de l'avoir fait", confiait-elle en 2008 au micro d'Isabelle Morini-Bosc.



Une actrice qui a touché à tous les genres de la télévision

Jeanne Moreau qui sera elle même dans une comédie hilarante réunissant Claude Rich et Jean Pierre Marielle. Ce sera Bouquet final, l'histoire d'acteurs retraités sur la paille qui décident de louer leurs services comme grands-parents à domicile via Internet.



Comédies, drames, téléfilms en costume ou pas : Jeanne Moreau a touché à tous les genres de la télévision, y compris le documentaire : en 2013 pour Canal + dans Le Tourbillon de Jeanne, film documentaire à sketchs où elle retrouvaient celles et ceux qui ont jalonné sa vie, d'IsabelleHuppert à Michael Lonsdale, Gerard Depardieu ou encore Charles Aznavour.