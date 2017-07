publié le 01/08/2017 à 00:23

Chaque semaine, les agriculteurs de L'Amour est dans le pré découvrent leurs prétendant(e)s après avoir passé de brefs moments à leurs côtés lors des speed-datings, à Paris. Si certaines rencontres s'avèrent fructueuses et pleines de belles promesses, d'autres sont surprenantes voire décevantes une fois passée la porte de la ferme. La romance va-t-elle frapper à la porte des quatre agriculteurs de la semaine ?



Ce lundi 31 juillet, Raphaël va profiter de la présence de Sarah et Marie-Laure pour une partie de pêche sur le lac Léman, alors que Sébastien et Patrice partagent des moments de complicité avec leurs soupirantes, quand quelques tensions commencent à poindre. De son côté, Carole a le choix entre deux hommes, qui semblent tous deux prêts à la conquérir, semant davantage le doute dans l'esprit et dans le cœur de l'agricultrice.

Un premier baiser pour Sébastien

Dans le Limousin, Sébastien invite chez lui Noura, une vendeuse venue tout droit d'Orléans, et Émilie, mère célibataire originaire du Midi. Malgré l'apparente courtoisie entre les deux femmes, des tensions vont naître d'abord sur la distance qui sépare le foyer des deux prétendantes de celui de l'agriculteur. Noura fait ainsi remarquer à sa rivale qu'elle habite beaucoup plus près du père de famille qu'elle, ce qui ne manque pas d'irriter Émilie. Cette dernière va de nouveau montrer son mécontentement lorsque ses deux acolytes partent faire un tour de la ferme, pendant que la mère célibataire se prépare : "ça fait vingt minutes que je vous cherche", s'énerve-t-elle, visiblement jalouse.

Émilie profite alors d'une promenade en tracteur pour interroger l'agriculteur sur ses intentions : "j'ai une préférence" confie l'agriculteur, "mais j'ai peur que ça soit un peu trop tôt". La mère célibataire insiste pour qu'il se dévoile : "depuis que tu es arrivée, ça se confirme, ce que tu dégages, ça me plait, tu as une espèce de fragilité qui me plait. J'ai peur de dire un peu trop tôt." Après ces émouvants aveux, ils échangent un premier baiser passionné. "Ça va trop vite pour que ça soit réel", finit par lâcher l'agriculteur entre deux étreintes.

Sébastien et Emilie échangent un baiser passionné Crédit : Capture d'écran M6

Après cet événement, Sébastien décide d'être honnête avec Nora. Cette dernière, très compréhensive, décide néanmoins de partir. "Elle a pris beaucoup de place", affirme la jeune femme. Et d'ajouter, déçue : "Sébastien n'avait d'yeux que pour elle."

Raphaël se trouve des points communs avec Marie-Laure

En Haute-Savoie, Raphaël impose un réveil aux aurores à ses deux invitées, Sarah, enseignante, et Marie-Laure, professeure de mathématiques. Il leur propose une partie de pêche sur le lac Léman, afin de leur montrer son quotidien. Au cours de la promenade nautique, Sarah se sent délaissée, remarquant l'alchimie entre Raphaël et Marie-Laure. "On parle facilement, on a des points communs", note quant à elle cette dernière, qui semble ravie.



Très énervée d'être une nouvelle fois mise de côté lors du dîner, Sarah décide de quitter le repas et de s'enfermer dans sa chambre. Raphaël la suit : "évidemment je souhaite que tu restes, jusqu'au bout." Ces mots finissent par rassurer la jeune femme, qui se couche apaisée.

Marie et Nahalie rivalisent d'inventivité pour attirer l'attention de Patrice

Patrice a invité dans son élevage sarthois Marie et Nathalie : la joie et la bonne humeur rythment cette arrivée. Les deux femmes vont d'ailleurs s'essayer à la traite des vaches. Nathalie, ayant grandi dans une ferme, semble plus à l'aise que sa rivale, ce que l'agriculteur remarque immédiatement.



Cela n'est pas suffisant : si Marie est moins prompte aux tâches fermières, elle est cependant beaucoup plus entreprenante et n'hésite pas à user de ses charmes auprès du timide agriculteur : "il me plaît de plus en plus, mais comme il est très timide, c'est à nous de faire le premier pas", avoue-t-elle. Une qualité qu'apprécie beaucoup Patrice.





Après le travail à la ferme, Patrice décide de présenter ses deux soupirantes à ses voisins et amis. "Je pense qu'il a plus le feeling avec Marie", confie Laurence, son amie. Pourtant, Nathalie se sent parfaitement à l'aise dans cette fête amicale et marque des points auprès des invités.

Un prétendant réservé pour Carole

De son côté, Carole a décidé d'accueillir Eric et Didier dans son élevage des Alpes-Maritimes. Déjà intimidé par l'agricultrice de 48 ans lors des speed-datings, Didier reste particulièrement mal à l'aise et n'arrive pas à se faire remarquer par la jeune femme. Son concurrent, Eric, compte bien profiter de ce malaise et finit par monopoliser la conversation.

Eric n'a pas la langue dans sa poche Crédit : Capture d'écran M6

Carole leur propose alors un déjeuner en montagne. L'occasion pour Eric de noter qu'il partage un douloureux point commun avec l'agricultrice, victime il y a quelques années d'un terrible accident de la route. Eric a lui aussi frôlé la mort après une phlébite. La dynamique du trio ne change pas, et ça, Carole le remarque. "Ils aiment l'endroit où je suis mais pour l'instant je ne sais pas. Didier est très timide, Eric parle plus, on va voir comment ça se fait", a confié l'éleveuse de 48 ans.