publié le 01/08/2017 à 12:40

C'est une scène marquante de l'épisode 3 de la saison 7 de Game of Thrones. Tyrion tente de négocier avec Jon et Daenerys afin que les deux jeunes gens (particulièrement butés) s'entendent et s'allient. Le plus jeune des Lannister va ainsi parler au nouveau Roi du Nord au sommet d'une falaise gigantesque pour lui faire entendre raison.



La scène est splendide et le décor naturel et dramatique de San Juan de Gaztelugate en Espagne aide à créer cette atmosphère si particulière. Si les téléspectateurs ont trouvé le lieu spectaculaire et iront peut-être en vacances, Kit Harington (Jon Snow) n'en gardera pas forcément le meilleur des souvenirs.

"C'était un très beau lieu... avec des rafales de vent de 80 km/h et je portais une grande cape au bord d'une falaise", se souvient l'acteur. "Il y avait un vrai risque que je termine emporté par le vent ! Je n'aurais pas vraiment voulu mourir ainsi". Jon Snow peut être ressuscité par Mélisandre à l'écran mais Carice van Houten qui interprète la prêtresse rouge n'aurait pas pu faire grand chose pour sauver la vie de Kit Harington dans la vraie vie...