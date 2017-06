publié le 23/06/2017 à 10:54

Bonne nouvelle pour les fans de la galaxie très très lointaine. Le long métrage consacré au personnage Han Solo va pouvoir se finaliser. Quelques jours à peine après avoir appris que les réalisateurs Phil Lord et Christopher Miller ont perdu les rênes du spin-off sur Han Solo, leur remplaçant est tout trouvé. La société Lucasfilm a en effet annoncé jeudi 22 juin que ce serait Ron Howard qui reprendrait le projet.



Que les fans se rassurent, le cinéaste américain est un habitué des productions de l'ampleur de Star Wars. Après avoir été acteur dans la série Happy Days, Ron Howard est aujourd'hui un réalisateur reconnu à Hollywood : il compte beaucoup de blockbusters à son actif, comme Apollo 13 ou Da Vinci Code mais aussi un Oscar du meilleur réalisateur, obtenu en 2002 pour Un homme d'exception.

Un tournage pourtant bien entamé

Le cinéaste remplace donc les deux réalisateurs du film Lego Movie, qui avaient pourtant entamé le tournage du spin-off consacré au pilote du Faucon Millenium en février. Selon Kathleen Kennedy, présidente de LucasFilm, ils ont été écartés pour cause de "divergences artistiques". Ron Howard va donc devoir faire un tri des plans existants et choisir ceux à garder et ceux qu'il faut refaire, avant de reprendre le tournage. Il ne reste désormais qu'à attendre la sortie du film, en mai 2018, pour pouvoir estimer la teneur de cette nouvelle collaboration.