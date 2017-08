Agustin Galiana et Elodie Gossuin rejoignent le casting de la saison 8 de "Danse avec les Stars"

publié le 01/08/2017 à 12:26

De nouvelles personnalités vont fouler le parquet de Danse avec les Stars. Selon le magazine Gala, l'ancienne Miss France 2001 Élodie Gossuin participera à l'émission pour cette huitième saison. Après avoir refusé une première fois en 2014, peu de temps après la naissance de ses jumeaux Joséphine et Léonard, l'animatrice a cette fois-ci accepté de se lancer dans l'aventure.



Un autre nom a été confirmé au casting, celui d'Agustin Galliana, comédien espagnol qui incarne Adrian dans la série Clem sur TF1. Ces deux nouveaux candidats affronteront le nageur Camille Lacourt, la comédienne Joy Esther, vue dans Nos Chers Voisins et le chanteur Sinclair, ancien juré de La Nouvelle Star. Ils auront également contre eux Vincent Cerrutti, qui a présenté l'émission pendant trois ans et sa compagne Hapsatou Sy.