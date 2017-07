publié le 31/07/2017 à 12:45

Jeanne Moreau est décédée lundi 31 juillet. En près de 70 ans de carrière, la comédienne a joué devant la caméra des plus grands réalisateurs français comme François Truffaut, Henri Decoin ou Jean-Luc Godard. Chanteuse également, Jeanne Moreau a publié six albums entre 1963 et 2010 mais les Français la connaissent principalement pour son interprétation du Tourbillon de la vie dans le film Jules et Jim. Une chanson qu'elle avait composé sept ans avant le film de François Truffaut à propos de sa relation avec son compagnon Jean-Louis, dont elle se séparait sans arrêt.



Présente où le public ne l'attendait pas, à la fois dans des rôles sombres et des registres plus légers, Jeanne Moreau avait reçu le César de la meilleure actrice en 1992 pour son interprétation de Lady M. dans La vieille qui marchait dans la mer. Elle avait reçu un César d'honneur en 2008 pour l'ensemble de sa carrière, dont ces cinq rôles emblématiques.

1. Catherine dans "Jules et Jim"

Jules et Jim est un des films les plus marquants de la carrière de Jeanne Moreau. En 1962, la comédienne joue pour la deuxième fois devant la caméra de François Truffaut, pour cette romance culte. Jeanne Moreau y est Catherine, femme indécise, mariée à Jules (Oskar Werner) mais aussi éprise de Jim (Henri Serre), dans un des triangles amoureux les plus célèbres du Septième Art.

> Jules et Jim - Le tourbillon (1962) HD 720p

2. Célestine dans "Le journal d'une femme de chambre"

Jeanne Moreau change de registre en 1964 dans Le journal d'une femme de chambre de Luis Buñuel. Elle interprète Célestine, une femme de chambre intrigante et manipulatrice, qui a quitté Paris pour servir des notables de province. Elle doit alors cohabiter avec un patron insistant, un vieillard fétichiste et un palefrenier étrange.

> Luis Buñuel - Le Journal d'une femme de chambre - 1964

3. Julie dans "La mariée était en noir"

Jeanne Moreau devient une mariée vengeresse en 1968 dans La mariée était en noir de François Truffaut. Elle interprète Julie Kohler, une jeune veuve qui cherche à se venger des cinq hommes qui ont assassiné son époux à la sortie de l'église. Une vengeance lente qui s'appuie sur la personnalité de chaque homme et sur leur vision respective de la femme idéale.

> La Mariée était en noir

4. Jeanne dans "Les Valseuses"

Dans Les Valseuses, Jeanne Moreau interprète Jeanne Pirolle, une femme sortie de prison qui devient rapidement la maîtresse de Jean-Claude (Gérard Depardieu) et de Pierrot (Patrick Dewaere). La quinquagénaire retrouve alors les petits plaisirs de la vie grâce à ces deux hommes en cavale.

> Les Valseuses (1974) film français. classic de Gerar Depardieu. part-4

5. Armande dans "Nikita"

Jeanne Moreau devient professeure dans Nikita, film de Luc Besson sorti en 1990. Elle interprète Armande, pleine de charme et d'élégance, engagée pour former une nouvelle recrue des services secrets français, jouée par Anne Parillaud.

> Nikita