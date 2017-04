publié le 04/04/2017 à 19:36

Cela s'appelle "rafler la mise"... On parle évidemment là du nouveau débat à haut débit qui oppose mardi soir sur BFMTV et CNews les onze candidats de la présidentielle. Les deux chaînes d'info vont faire ce que France 2 ne fera peut-être pas le 20 avril, en tout cas pas, sous la forme initialement prévue : organiser une rencontre au sommet entre les 11 "élyséables". Enfin, entre les "élyséables" et ceux qui croient l'être ! D'où un événement unique rappelant que le malheur des uns fait le bonheur des autres !



Il devrait valoir à cette spéciale une forte audience, sans doute pas entièrement due à la volonté de nos citoyens d'en savoir plus sur l'"engagement" des uns et des autres. On peut raisonnablement penser que seront surtout présents devant le poste tous les curieux désireux de voir et savoir quel sera le degré de cacophonie d'une spéciale, où il faut autant redouter la langue de bois que les langues de vipères.

Et que ce soit surprenant vivant ou définitivement anesthésiant, personne ne reprochera aux deux équipes d'avoir osé passer un débat impassable, avec des "aspirants" qui ressemblent à des chevaux de course piaffant côte à côte sur la ligne de départ, et supposés ne jamais se couper la route. À y bien regarder, ils ont tous (même s'ils sont chiffonnés) un petit côté "vêtements sur cintres" dans ces boutiques de prêt-à-porter de luxe où on respecte des intervalles réguliers entre chaque tenue.

Que nous réserve "Le Grand Débat" ?

Quoiqu'il en soit, pendant que nous étions tous concentrés sur France Télévisions et ses problèmes de "choix dans la date" (20 avril, pas 20 avril ?), les deux chaînes d'infos s'affairaient. Et si le résultat est incertain, l'ensemble est du moins cohérent sur le papier...Peut-être laborieux, mais cohérent. Résumons-nous : 3h30 d'antenne, un décor circulaire sur un plateau de plus de 800 m2, 11 candidats en arc-de-cercle face aux 2 meneuses de "revues de détails" Ruth Elkrieff et Laurence Ferrari.



Après tirage au sort, les "vêtements sur cintres" sont (par tirage au sort) : François Fillon, Jean-Luc Mélenchon, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Marine Le Pen, Benoît Hamon, Jacques Cheminade, Philippe Poutou, Emmanuel Macron, Nicolas Dupont-Aignant et François Asselineau. Ils pourront même se toucher, malgré le peu d'envie qu'ils en ont, dès 20h40. L'écart entre les pupitres est en effet de 87,5 centimètres, ce qui ne nécessite pas d'avoir le bras aussi long qu'on le croit !

Un temps de parole trop important par candidat ?

L'autre impératif, c'est de ne pas aller au-delà du créneau-temps prévu, d'où l'obligation de réduire le temps de parole "initial et final" de chacun à 1 minute (et non 1min30, comme pour les primaires), ce qui donne à l'arrivée un gain de temps de onze fois trente secondes, soit tout de même près de 6 minutes à "réinjecter" dans les discours contradictoires. Combien de temps parleront-ils au total ? Trop longtemps pour les uns. Pas assez pour les autres. Au total, 15 minutes par personne contre les 17 des primaires.



C'est beaucoup pour "enfiler des perles" ou en dire, c'est peu pour défendre ses convictions. Les candidats n'échapperont d'ailleurs pas aux "plans de coupe" sur leurs rivaux pendant qu'ils s'exprimeront: Ces images ont en effet été autorisées (contrairement aux portables) à condition que l'équité soit là aussi respectée. Aucun haussement de sourcils, aucune baisse de forme ne passera donc inaperçue au cours de cette soirée qui, ratée ou réussie, sera un "OVNI", un outil visuel non imitable. Alors, comme dit l'autre : "Allez les gars, y a plus qu'à..."