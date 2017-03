Jacques Cheminade veut "dénoncer l'occupation financière" en étant candidat

publié le 30/03/2017 à 11:52

"Le pouvoir des marchés lamine la souveraineté des peuples". Jacques Cheminade ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit d'attaquer le monde de la finance. Dans un entretien accordé à L'Alsace jeudi 30 mars, le candidat du parti Solidarité et Progrès a fustigé ceux qui ont occupé le pouvoir jusqu'à présent. "J'ai rencontré à l'Élysée Emmanuel Macron avec qui nous avions convenu qu'il fallait une vraie réforme des banques. Ils ont fait le contraire : une fausse réforme bancaire", a déploré le candidat.



Si Jacques Cheminade a décidé de se lancer dans la course à l'Élysée, c'est avant tout pour faire acte de dénonciation. "Je suis candidat pour dénoncer l'occupation financière, qui se double d'une occupation culturelle, une sous-culture de l'instant, du présent, basée sur le court terme", a-t-il expliqué.

Le candidat Solidarité et Progrès à l'élection présidentielle a rappelé le plan d'action qu'il entendait mettre en oeuvre une fois au pouvoir : "Je veux protéger les activités de crédit et de dépôts, et les séparer des investissements sur les marchés financiers qui sont de plus en plus un pari". Le candidat dénonce en effet un marché "sous influence, sans lien avec l'économie réelle productive".