publié le 04/04/2017 à 08:06

Tous égaux. Quel que soit leur poids dans les sondages, leur expérience politique, leur notoriété, les onze candidats à la présidentielle seront logés à la même enseigne pour le deuxième grand débat télévisé. À suivre sur BFMTV et CNews, dans la soirée de mardi 4 avril, cet événement constitue une première compte tenu de sa taille mais aussi de son importance avant le premier tour du 23 avril. Tout en ayant une minute d'introduction et une autre de conclusion, les prétendants à l'Élysée aborderont trois grands thèmes : l'emploi, la sécurité et le modèle social.



Chez les cinq candidats en tête dans les sondages, on s'attend à tout. "Je vais improviser", confie par exemple François Fillon. L'équipe de Benoît Hamon jure qu'il sera plus réactif qu'au premier débat qu'il a quelque peu raté. Emmanuel Macron a prévu de répondre aux coups mais surtout de faire des réponses courtes. Du côté de Marine Le Pen, son entourage considère surtout qu'un tel débat sera ingérable. Le défi sera, pour elle, de ne pas participer à la cacophonie. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne s'en cache pas : le débat le fatigue déjà. Avec un quart d'heure de parole sur trois heures et demie d'émission, il craint de trouver le temps long. Tous ces candidats, en particulier François Fillon, vont se méfier des attaques des six autres candidats.

Les "petits" candidats plus ou moins sereins

Pour ceux qui n'avaient pas pu débattre sur TF1 le 20 mars, à savoir Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont Aignan, Jean Lassalle et Philippe Poutou, il s'agit d'une exposition médiatique sans précédent. Ces six candidats, qui se partagent environ 6% des intentions de vote dans les différents sondages, se sont préparés à leur manière et peuvent être tentés de jouer les casse-cou.

Ce sont les mauvais élèves qui bachotent au dernier moment Nicolas Dupont Aignan





Si François Asselineau se sent prêt, il ne passera pas sa journée à réviser sa prestation. Nicolas Dupont-Aignan, non plus, ne compte pas potasser sans relâche. "Si, à trois semaines de l'élection, on a besoin de se préparer avec des fiches pour parler à un débat, c'est que nous ne sommes pas très digne de la fonction. (...) Pour bien se préparer, il ne faut surtout pas trop se préparer. Ce sont les mauvais élèves qui bachotent au dernier moment. Alors oui, j'ai ralenti un peu le rythme, mais je veux simplement être en forme physique pour être moi-même. Un rythme tranquille c'est, pour une fois, de ne pas se lever à six heures du matin, d'être un peu tranquille, d'aller à la piscine pour nager une heure et arriver tranquille pour dire aux Français ce que j'ai envie de leur dire", confie au micro de RTL le président de Debout la France.



Pas de piscine pour Philippe Poutou qui, un peu plus stressé, est plus habitué aux débats syndicaux qu'à de tels événements télévisés. Il prévoit de rester nature. Pas question d'enfiler un costume-cravate : il viendra comme il est, dit-on dans son entourage. Jean Lassalle, lui, n'a que deux costumes. Le choix sera donc limité. Et pour sa prestation, il préfère s'isoler. "Je ne me prépare pas particulièrement. Peut-être que j'essayerai dans les deux dernières heures de me retrouver un peu avec moi-même pour me confier à moi-même", dit le député du Béarn qui ne fait pas de ce débat "l'alpha et l'oméga de la campagne" mais un simple "rendez-vous". Quant à Jacques Cheminade, il dit au micro de RTL s'être préparé "en lisant de la poésie et en pensant à [ses] idées".